T-Mobile testuje unijną cyfrową tożsamość. Koniec w przyszłym roku

Istnieje wiele sposobów na identyfikację użytkownika w sieci. Stosowane dotychczas metody były jednak krytykowane za ich wysoki koszt lub niewystarczający poziom zabezpieczeń. Unia Europejska przyjęła więc nowe warunki techniczne dla bezpiecznych tożsamości cyfrowych. Podstawą do tego jest przyjęta dwa tygodnie temu regulacja eIDAS, Obecnie prowadzone są rozległe testy nowych portfeli z cyfrowym ID.

Za każdym razem, gdy strona internetowa prosi nas o zarejestrowanie nowej tożsamości cyfrowej lub możemy wygodnie zalogować się za pomocą dużej platformy, tak naprawdę nie mamy pojęcia, co dzieje się z naszymi danymi. Dlatego Komisja wkrótce zaproponuje bezpieczną europejską tożsamość cyfrową. Taką, której możemy zaufać i której obywatele wszędzie w Europie mogą używać do wszystkiego, od płacenia podatków po wynajem roweru. Technologię, dzięki której sami będziemy kontrolować oraz wiedzieć, które z naszych danych są wykorzystywane i w jaki sposób.

– powiedziała Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Obywatele UE doceniają niezawodność sieci i korzyści z jej działania. Czy to portfele wirtualne, bankowość internetowa czy wysyłanie maili - każdego dnia wielu ludzi traktuje korzystanie ze smartfona jako coś oczywistego. Dlatego logicznym działaniem jest dodanie kolejnej ważnej funkcji do życia w cyfrowym świecie – cyfrowej tożsamości opartej na smartfonie. To właśnie cyfrowa tożsamość, między innymi, przyspieszy interakcję między organami publicznymi a obywatelami, czyniąc smartfona jeszcze ważniejszym towarzyszem codziennego życia.

– powiedziała Valentina Daiber, Chief Officer Legal & Corporate Affairs i członek zarządu o2 Telefónica

– powiedział Adel Al-Saleh, CEO T-Systems i członek zarządu Deutsche Telekom AG

Cyfryzacja musi być bezpieczna i prosta. I nie może się zatrzymać w obrębie granic narodowych. Dotyczy to również funkcji cyfrowej ID. Cyfrowa tożsamość może przynieść wartość tylko wtedy, gdy ludzie faktycznie będą z niej korzystać. Zrobią to, gdy będą mogli zaufać aplikacji i będzie ona łatwa do użycia. Właśnie dlatego wspieramy projekt UE 'POTENTIAL'. Aby cyfryzacja stała się dostępna wszędzie i dla wszystkich. Czy to w domu, na wakacjach czy w trakcie podróży służbowych.