T-Mobile ma wakacyjną ofertę dla młodych. Sprawdź i skorzystaj

Z okazji wakacji T-Mobile przygotował specjalną ofertę dla osób do 26. roku życia. Obejmuje ona nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, Internet mobilny bez limitu danych i prędkości, usługę Rozrywka bez ograniczeń na 3 miesiące za 0 zł oraz festiwalowy zestaw – a to wszystko za 50 zł miesięcznie w umowie na czas nieokreślony.

Młodość niewątpliwie rządzi się swoimi prawami – młodzi ludzie cenią sobie wolność i niezależność, chętnie zdobywają nowe doświadczenia i nawiązują nowe znajomości, czerpiąc przy tym z życia pełnymi garściami. Dlatego w ramach specjalnej, wakacyjnej oferty dla osób do 26. roku życia magentowy operator przygotował ofertę zawierającą to, co niezbędne, by mogły one przeżyć wspaniałe chwile, nie tylko podczas letnich festiwali. Wszystko w raqmach „The Summer of Joy, Youth and Freedom”.

Nielimitowane doświadczenia z T-Mobile

Nowa oferta T-Mobile Polska skierowana jest do nowych klientów sieci. W jej ramach zyskują oni nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz dostęp do Internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości w cenie 50 zł miesięcznie. Dodatkowo, przez 3 miesiące zupełnie za darmo mogą korzystać z usługi „Rozrywka bez ograniczeń”. Dzięki niej mają możliwość bezpłatnej zmiany raz na miesiąc serwisu streamingowego, z którego chcą korzystać – w zależności od tego, czy mają ochotę oglądać filmy i seriale lub zmagania sportowe, czy też słuchać muzyki bądź czytać ebooki. W tej usłudze użytkownicy mogą wybierać spośród dostępu do takich platform, jak HBO Max, Eleven Sports, DaVinci Kids, Tidal, Legimi czy Viaplay. Co ważne, umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Oznacza to, że zrezygnować z niej można w każdej chwili, zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.

Po 24 miesiącach opłata miesięczna wzrośnie z 50 zł do 90 zł.

Dla tych, którzy zdecydują się na zakup oferty, T-Mobile ma prezent – festiwalowy zestaw, który składa się z tego, co niezbędne na letnich koncertach, czyli worka, butelki na wodę, podkładki do siedzenia, magentowego świetlika (glowsticka), zatyczek do uszu oraz produktu kosmetycznego, pozwalającego na szybkie odświeżenie. Pakiety będą dodawane do oferty do wyczerpania zapasów.

Oferta jest dostępna na stronie www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/summer-of-youth do 31 sierpnia 2023 roku.

Elektryzująca muzyka przyciąga młodych

W świecie nasilających się problemów ekonomicznych, środowiskowych, edukacyjnych oraz społecznych dorastające pokolenie poddawane jest ogromnej presji. Deutsche Telekom wierzy, że doświadczenie szczęśliwej młodości to prawo każdego człowieka, a muzyka stanowi nieodłączny fundament tej kultury.

Właśnie dlatego powstał projekt „The Summer of Joy, Youth and Freedom”, w ramach którego operator zaprasza młode osoby do udziału w różnorodnych projektach muzycznych w całej Europie, by pomóc im doświadczyć tego, co w młodości najpiękniejsze. Oprócz udziału w kameralnych pop-up eventach w ramach Electronic Beats, młode osoby mają również możliwość wygrania biletów na festiwale w całej Europie: Lollapalooza w Niemczech, Colors Festival w Ostrawie, Electric Castle w Rumunii, Ohrid Summer Festival w Macedonii czy Inota na Węgrzech. Polskę reprezentuje Olsztyn Green Festival, który skupia czołówkę rodzimych artystów.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile