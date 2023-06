Data Act: Unia chce dobrze, ale konsekwencje mogą być złe

Komisja Europejska chce uregulować kwestie dotyczące danych generowanych w UE. Służyć temu ma Akt w sprawie danych (Data Act). Branża cyfrowa i organizacje konsumenckie twierdzą, że może to utrudnić cyfryzację krajów członkowskich oraz ograniczyć dostęp do chmury.

12 stowarzyszeń reprezentujących użytkowników i dostawców usług chmurowych, działających na jednolitym europejskim rynku cyfrowym, podpisało wspólne pismo skierowane do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyrażono obawy o ograniczenie dostępu do usług chmurowych w UE oraz uszczerbek na przepływie danych w związku z proponowanymi zapisami Artykułu 27 Aktu ws. danych. Podmioty podpisane pod wspólnym listem podkreślają, że zarówno MŚP, start-upy, jak i duże przedsiębiorstwa świadczące nowoczesne, cyfrowe usługi i produkty polegają dziś na skalowalnych technologiach cyfrowych w celu budowania konkurencyjnej, innowacyjnej i odpornej gospodarki cyfrowej w Europie.

W liście skierowanym do Komisji Europejskiej i władz państw członkowskich 12 organizacji apeluje o odrzucenie nieproporcjonalnych i jednostronnych zapisów Aktu ws. danych oraz o uwzględnienie uzasadnionych obaw dotyczących możliwości transferu nieosobowych danych generowanych w UE poza jej granice. Zdaniem autorów listu, przepisy powinny powstać w oparciu o konstruktywną dyskusję, mającą na względzie interes gospodarczy UE oraz priorytety w zakresie bezpieczeństwa.

– stwierdzili autorzy listu do Komisji Europejskiej

We wspólnym liście skierowanym do europejskich urzędników i władz krajowych podkreślono konflikt pomiędzy zapisami Aktu ws. danych a przepisami dotyczącymi transferu danych zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

W obecnych realiach rynku cyfrowego dostawcy usług chmurowych nie mają możliwości kontroli i wglądu, czy dane, które przetwarzają dla swoich klientów, stanowią dane osobowe czy też nieosobowe. Nie jest możliwe też zapewnienie odrębnej infrastruktury do przetwarzania każdego z tych zbiorów danych.

Artykuł 27 Aktu ws. danych rodzi ryzyko utworzenia równoległego, lecz odmiennego systemu prawnego dla transferu danych nieosobowych poza UE. W konsekwencji może to doprowadzić do trudności w transferze danych osobowych poza UE, pomimo zapewnienia odpowiedniego poziomu ich ochrony danych. Sprawia to, że tzw. "decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony" i inne zasady przekazywania danych staną się nieważne. W efekcie możemy mieć do czynienia z niebezpieczną niejasnością prawa i ryzykować poważnymi zakłóceniami w europejskim systemie ochrony danych.