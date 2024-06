Zaktualizuj Portfel Google. Jest mała, ale odczuwalna zmiana

Google wprowadza małą, ale z perspektywy samych użytkowników zauważalną zmianę w aplikacji Portfel.

Portfel Google to aplikacja, którą wielu użytkowników Androida wykorzystuje do płatności mobilnych za pomocą telefonu. Zastąpiła ona Google Pay. Teraz doczekała się małej, wręcz kosmetycznej, ale jednak widocznej zmiany.

Zmiany w Portfelu Google

Mogliście tego nie zauważyć, ale chociaż aplikacja Portfel Google jest osobnym bytem i można ją normalnie pobrać ze Sklepu Play, to nie wyświetlała powiadomień. No dobra, wyświetlała, ale przy użyciu Usług Google. Teraz się to zmieni.

Pierwsi użytkownicy, po uruchomieniu Portfela Google, zauważyli monit o udzieleniu aplikacji uprawnień do wyświetlania powiadomień. Oznacza to, że te są teraz obsługiwane bezpośrednio przez appkę, a nie przez Usługi Google. W ustawieniach można też zmienić, jakiego rodzaju powiadomienia będą wyświetlane. W sumie są one podzielone na sześć kategorii:

Wskazówki : Uzyskaj pomocne informacje o tym, jak lepiej korzystać z Portfela Google.

: Uzyskaj pomocne informacje o tym, jak lepiej korzystać z Portfela Google. Zakupy : Zobacz szczegóły transakcji po dokonaniu zakupu.

: Zobacz szczegóły transakcji po dokonaniu zakupu. Karnety : Otrzymuj aktualizacje dotyczące wydarzeń, lotów i innych przepustek.

: Otrzymuj aktualizacje dotyczące wydarzeń, lotów i innych przepustek. Przejazdy : Bądź na bieżąco z aktywnością tranzytową.

: Bądź na bieżąco z aktywnością tranzytową. Aktualizacje i alerty : Otrzymuj powiadomienia o problemach z metodami płatności, cyfrowymi kluczykami do samochodu i nie tylko.

: Otrzymuj powiadomienia o problemach z metodami płatności, cyfrowymi kluczykami do samochodu i nie tylko. Kampanie promocyjne: Uzyskaj najnowsze informacje o kampaniach promocyjnych oraz związanych z nimi nagrodach i postępach.

