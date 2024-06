Powiedz stalkerom, co o nich myślisz. Instagram znalazł sposób

W tym tygodniu firma rozpoczęła testy próbnych rolek, które mają dać twórcom możliwość eksplorowania różnych typów treści oraz zwiększyć ich kreatywność. Będzie to możliwe poprzez publikowanie rolek, które nie będą widoczne dla ich obserwujących. Brzmi dość zagadkowo? A jednak, może to być bardzo przydatna funkcja, która spowoduje, że nie będziemy zaśmiecać Instagrama słabej jakości materiałami.

Nowa funkcja pozwala udostępnić rolkę obcym i na tej podstawie zdecydować, czy udostępnić ją followersom, czy ją zarchiwizować. Nowe próbne rolki nie będą widoczne na profilu użytkownika, ani dostępne dla jego obserwujących. Będą je mogli zobaczyć tylko w wypadku, jeśli udostępni im je ktoś obcy.

Po opublikowaniu takiej testowej rolki, Instagram udostępni twórcy informacje a temat jej wyników: ilość odtworzeń, polubień, komentarzy i udostępnień. Na tej podstawie, autor rolki może podjąć decyzję o udostępnieniu materiału obserwującym lub zarchiwizowaniu.

