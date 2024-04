Instagram szykuje nowość. Chodzi o Reelsy i znajomych

Reelsy, czyli krótkie formy wideo, zyskały ogromną popularnością. Są chyba największą konkurencją dla TikToka. Ogląda je wiele osób i sporo z nich dzieli się najciekawszymi ze znajomymi. Wkrótce będzie to jeszcze łatwiejsze.

Instagram pracuje nad nową funkcją, która otrzymała nazwę Blend. Dzięki niej znajomi będą mogli utworzyć prywatny kanał, na którym łatwiej będą mogli dzielić się Reelsami. Co więcej, na takim prywatnym kanale Instagram będzie im proponował filmy, które mają tematycznie wpisywać się w to, co do tej pory wspólnie oglądali.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀



ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G