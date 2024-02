Instagram pokaże na mapie, gdzie są Twoi znajomi i Ty

Instagram szykuje nową funkcję, dzięki której będziemy mogli na mapie zobaczyć, gdzie są nasi znajomi. Oni będą też widzieć nas.

O nowej funkcji Instagrama poinformował Alessandro Paluzzi, który pracuje jako deweloperem aplikacji mobilnych i dzięki odkrywa nowe możliwości różnych usług, zanim te zostaną oficjalnie wprowadzone. Najnowsza chce nam pokazywać lokację naszych znajomych.

Instagram pokaże lokację znajomych

Nowa funkcja nazywa się "friends map" i robi dokładnie to, czego można się po niej spodziewać. Użytkownicy serwisu społecznościowego będą mogli na mapie sprawdzić, gdzie aktualnie znajdują się ich znajomi. Z kolei oni będą wiedzieć, gdzie aktualnie jesteśmy my. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to lokacja jest szyfrowana.

#Instagram keeps working on "Friend map": your friends, on a map 👀



ℹ️ Your location is end-to-end encrypted



Let's see how it works 👇 https://t.co/iBeR0nec61 pic.twitter.com/5dxTZN0OUB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 24, 2024

Nie ma jednak powodów do obaw. Funkcja będzie mocno ograniczona i tylko od nas zależy, komu chcemy pokazywać naszą lokalizację. W ustawieniach będziemy mogli wybrać osoby, które będą miały na to podgląd. Co więcej, da się włączyć tryb ducha, w którym nikt nie dowie się, gdzie aktualnie się znajdujemy. Z opublikowanych przez Paluzziego zrzutów ekranu wynika też, że na mapie będziemy mogli zostawiać notatki, np. z informacją, co aktualnie robimy.

Nie wiadomo, kiedy funkcja pojawi się w stabilnej wersji aplikacji i tym samym u wszystkich jej użytkowników. Wygląda, że jest ona już mocno rozbudowana, więc to pewnie kwestia maksymalnie kilku tygodni.

Zobacz: Lepiej nie naklejaj tego na telefon. Możesz stracić gwarancję

Zobacz: Co drugi Polak chce kupić taki smartfon. Liczba będzie rosła

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCMag