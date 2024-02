Naklejasz szkło na telefon? Możesz stracić gwarancję

Choć nowoczesne smartfony mają coraz odporniejsze powłoki ochronne, naklejanie na ekran szkieł czy folii wciąż pozostaje bardzo powszechnym zabiegiem. I słusznie, bo nic nie drażni bardziej niż zarysowanie na nowym, nierzadko wartym sporą sumę pieniędzy, urządzeniu. Pytanie: czy może jednak są jakieś minusy takiego zabiegu?

Co do zasady – nie. Z tym że, jak wyjaśnia firma Redmi, nie każdy protektor ekranu jest tym rekomendowanym. Korzystając z mediów społecznościowych, producent przestrzega przed stosowaniem szkieł z klejem utwardzanym światłem ultrafioletowym.

Jak doskonale wiadomo, szkła UV należą do najdroższych w swej klasie, gdyż z oczywistych względów często występują od razu w zestawie z lampą. Bywają wykorzystywane zwłaszcza przez użytkowników smartfonów o zaokrąglonych krawędziach ekranu, bo z reguły dość dobrze trzymają się tego rodzaju powierzchni. Tylko, w opinii Redmi mogą przy tym stanowić poważne zagrożenie dla samego telefonu.

Istnieje znaczne ryzyko, że płynny klej, który jest używany do prawidłowego montażu, przedostanie się do fizycznych przycisków, portu ładowania, otworu głośnika czy pokrywy baterii. Może to prowadzić do rozmaitych problemów, w tym nieoczekiwanych restartów, awarii przycisków, szumu z głośnika czy uszkodzenia akumulatora