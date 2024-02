Co drugi Polak chce kupić taki smartfon. Liczba będzie rosła

Już około 43 proc. Europejczyków ma smartfon z drugiej ręki, a niebawem takich osób będzie jeszcze więcej – wynika z sondażu Kantar.

Opinie na temat odnowionych smartfonów są podzielone, ale ciężko zaprzeczyć, że szturmem podbijają one rynek. Najnowsze badania sondażowe Kantar, przygotowane na zlecenie firmy Vodafone, potwierdzają prognozy analityków. Popularność telefonów z drugiej ręki cały czas rośnie.

Ankietę przeprowadzono na grupie 7750 mieszkańców krajów UE, w tym Polski, w styczniu 2024 roku. Respondenci zostali zapytani, jaka jest przeszłość ich obecnego smartfonu i jakiego rodzaju ofertę wybiorą następnym razem.

Jak wynika z przedstawionych liczb, na tę chwilę urządzenie wcześniej używane przez inną osobę ma 43 proc. ankietowanych. Przy czym nawet więcej, bo aż co drugi (52 proc.) deklaruje zamiar zakupu używki przy kolejnej okazji, a co trzeci (35 proc.) może to zrobić jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Jako motywację uczestnicy sondażu najczęściej wskazują przystępność cenową (67 proc.), choć ciekawostka jest taka, że akurat Polaków wśród najbardziej zainteresowanych ceną nie znajdziemy. Statystykę windują za to Hiszpanie oraz Rumunii.

Niemniej nie tylko cena jest dla nabywców używek istotna. Na kolejnych pozycjach znajdują się kwestie środowiskowe (39 proc.), możliwość zakupu sprzętu klasy wyższej niż w przypadku nowego (31 proc.) a także gwarancja udzielana przez sprzedawców (27 proc.).

