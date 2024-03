Instagram zaszalał. Ta funkcja może być hitem

Instagram wprowadza nowe funkcje do swojej aplikacji. Od teraz będziemy mogli edytować wysłane wiadomości.

Instagram zrobił właśnie kolejny krok w kierunku stania się pełnoprawnym komunikatorem. Popularna aplikacja została wzbogacona o szereg praktycznych funkcji, które docenią w szczególności osoby wysyłające dużo wiadomości prywatnych.

Instagram z opcją edycji wiadomości

Lista nowości jest długa. Najciekawszą z nich wydaje się możliwość edytowania wysłanych wcześniej wiadomości. W ten sposób możemy błyskawicznie poprawić niefortunną literówkę lub dokończyć urwane przypadkiem zdanie. Żeby jednak uniknąć nadużyć, mamy na to tylko 15 minut od momentu wysłania. Po upływie tego czasu opcja edycji przestaje być dostępna.

Oprócz opcji edycji wiadomości użytkownicy otrzymają możliwość przypinania wybranych konwersacji na początku listy kontaktów, dodawania naklejek do ulubionych oraz personalizowania czatów za pomocą motywów. Pojawi się też coś na wzór "trybu incognito" - od teraz możemy wyłączyć potwierdzenie odczytania wiadomości, dzięki czemu nasz rozmówca nie będzie wiedział, czy dotarło do nas to, o czym pisał. Podejrzewam, że wiele osób będzie po tę opcję chętnie sięgać.

Według oficjalnego komunikatu część nowości dostępna jest już teraz, inne zawitają do aplikacji w niedalekiej przyszłości. Co więcej, bynajmniej zmian, które czekają Instagram w najbliższym czasie. Można oczywiście narzekać, że z fajnej aplikacji do dzielenia się zdjęciami niewiele już zostało, ale jedno trzeba przyznać - jako pełnoprawny komunikator powoli zaczyna wyglądać lepiej nawet od samego Messengera.

