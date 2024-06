Instagram ulepszył Notatki. Są aż trzy nowości

Instagram wprowadził istotne funkcje ulepszenia, jeśli chodzi o Notatki. Dodana została obsługa polubień, wzmianek i podpowiedzi. Nowe aktualizacje mają szansę zwiększyć użyteczność funkcji Notatki. Pod wieloma względami upodobniają ją do Stories i Postów.

Zaczynamy wprowadzać Notatki, nowy sposób dzielenia się przemyśleniami i sprawdzania co robią Twoi znajomi. Notatki to krotkie posty o długości do 60 znaków, zawierające tekst i emotikony. Aby zostawić notatkę, przejdź na górę swojej skrzynki odbiorczej, wybierz obserwujących, których obserwujesz, lub osoby z listy bliskich znajomych, a Twoja notatka będzie wyświetlana u góry ich skrzynek odbiorczych przez 24 h. Odpowiedzi na notatki będą przychodziły jako wiadomości prywatne."

- czytamy na blogu firmy Meta.

With new Notes features, it’s even easier to connect with friends on @instagram. pic.twitter.com/t1euMfWiCg