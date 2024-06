Facebook twierdzi, że znowu przyciąga młodych użytkowników

Facebook aplikacją dla starszych ludzi? Otóż nie do końca. Facebook właśnie zaprezentował najnowsze wyniki, które wprawiły w zdumienie na konferencji. Czy to oznacza, że ludzie młodzi powracają na platformę?

Facebook znów atrakcyjny dla młodych?

Facebook, po raz pierwszy od 3 lat, przyciągnął większą liczbę młodych użytkowników, walcząc z łatką aplikacji dla starszych ludzi. Według danych, opublikowanych przez Facebooka, nie jest prawdą, że młodzi dalej uciekają z aplikacji. Najnowsze badania wykazały, że ponad 40 milionów Amerykanów i Kanadyjczyków, w wieku 18-29, codziennie korzysta z aplikacji Facebooka.

To była pierwsza w historii aplikacji, publikacja tego typu danych demograficznych. Facebook, którego założyciel Mark Zuckerberg, w zeszłym miesiącu skończył 40 lat, obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Wzrost ten nie dość, że cieszy, to jeszcze odzwierciedla wysiłki firmy, podejmowane w ciągu ostatnich lat, aby ponownie przyciągnąć uwagę młodszych użytkowników. To ta sama grupa wiekowa, która korzysta z Tik Toka, którego właścicielem jest chińska firma ByteDance.

Prezentacja miała miejsce podczas konferencji w Nowym Jorku i jej celem było zwrócenie uwagi na to, jak młodzi korzystają z Facebooka. Tom Alison, szef Facebooka w Meta, powiedział, że 20. rocznica to idealny pretekst do tego, aby Facebook ewoluował i pozostał istotny dla następnego pokolenia.

Dla kogo jest Facebook? Czy dla moich rodziców?

- zapytał, cytując pytania użytkowników, podczas konferencji, Tom Alison, szef Facebooka w Meta.

Jak młodzi korzystają z Facebooka?

Do tej pory, wydawało się, że młodzi użytkownicy odwiedzają Facebooka, głównie po to, aby korzystać z sekcji Randki, Grupy, Rynek w kluczowych momentach swojego życia, np. jeśli chcą umeblować pierwsze mieszkanie lub szukają drugiej połówki. Kiedy już znajdą się w aplikacji zaglądają do postów i oglądają reelsy. Co wiecej, reklamy, których w sekcjach nie ma zbyt wiele, zwiększają zaangażowanie użytkowników.

Przypomnijmy, że Facebook, założony w akademiku w 2004 roku, po uruchomieniu rozprzestrzenił się niemal z prędkością światła. W ciągu pierwszych lat aplikacja zgromadziła 50 milionów użytkowników, a obecnie ma 3.2 miliarda użytkowników na całym świecie.

Z biegiem czasu, Facebook stracił na atrakcyjności dla młodych użytkowników. Ubiegłoroczna ankieta, przeprowadzona przez agencję badawczą PAW, wykazała, że zaledwie 1/3 amerykańskich nastolatków korzysta z Facebooka. Czyżby nadszedł czas na zmiany?

Źródło zdjęć: PK Studio / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com