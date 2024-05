Facebook zmienia zasady użycia danych. Do 26 czerwca zgłosisz sprzeciw

Facebook i Instagram zmieniają politykę prywatności. Firma Meta postanowiła szkolić sztuczną inteligencję na podstawie naszych postów. Wszyscy, którzy nie zgłoszą sprzeciwu, automatycznie zgadzają się na wykorzystanie swoich danych.

Facebook i Instagram od 26 czerwca, będą wykorzystywały posty oraz zdjęcia, umieszczane na platformach, do szkolenia własnych modeli sztucznej inteligencji. W związku z tym, nastąpią aktualizacje w zakresie Zasad ochrony prywatności. Meta już teraz rozsyła wybranym użytkownikom informacje na ten temat.

Informacja zawiera szczegóły planowanych funkcji AI, a najważniejszy jest fakt, że firma Meta będzie wykorzystywała dane opublikowane w portalach społecznościowych do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Jeśli chodzi o dane, które Meta planuje wykorzystać do szkolenia to są to zamieszczane posty, zdjęcia wraz z podpisami.

Nie wykorzystujemy treści Twoich prywatnych wiadomości ze znajomymi i rodziną do szkolenia SI.

- czytamy na stronie Facebooka.

Czy musimy się na to zgadzać?

Teoretycznie, możemy zgłosić sprzeciw wobec tej praktyki i wypełnić stosowny formularz, przygotowany w tym celu. Mamy do tego pełne prawo. Meta z kolei, może zaakceptować nasz sprzeciw lub też go w niektórych przypadkach ominąć. Wszystkie przypadki, kiedy mimo naszego sprzeciwu, posty i tak zostaną wykorzystane przez platformy społecznościowe są opisane na ich stronie.

Rozpatrzymy sprzeciw zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych. Jeśli Twój sprzeciw zostanie uwzględniony, będzie miał zastosowanie w przyszłości.



Możemy nadal przetwarzać informacje o Tobie w celu tworzenia i ulepszania SI w Meta, nawet jeśli wyrazisz sprzeciw lub nie korzystasz z naszych produktów i usług.

- czytamy dalej na stronie Facebooka.

W formularzu dostajemy do wypełnienia okienko, w którym powinniśmy podać wszelkie dodatkowe informacje, odnoszące się do tematu sprzeciwu. Po wypełnieniu formularza i próbie jego wysłania, jesteśmy poproszeni o weryfikację naszego adresu e-mail.

Odpowiedź po wypełnieniu i przesłaniu formularza otrzymamy natychmiast, ale czy będzie ona satysfakcjonujaca, to już kwestia sporna i pole do dyskusji.

Jedno jest pewne, sprzeciw nie jest akceptowany automatycznie. Meta ma zamiar rozpatrywać go indywidualnie, w zależności od informacji zawartych w formularzu. Można śmiało powiedzieć, że to nic innego jak furtka, która nie dość, że wydłuża sam proces, to jeszcze daje pole do nie zaakceptowania sprzeciwu użytkownika. Nie jest też doprecyzowane stwierdzenie "w przyszłości".

Jesteśmy pewni, że w związku z nowymi wytycznymi Facebooka i pozostałych platform należących do Meta, pojawi się jeszcze wiele pytań.

