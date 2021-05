WhatsApp zmienia politykę prywatności. Co się stanie, jeśli jej nie przyjmiesz?

WhatsApp zmieni politykę prywatności 15 maja. Choć zmiana nie została zaakceptowana nawet przez rządy niektórych państw, Facebook nie wycofuje się z decyzji. Jeśli jej nie zaakceptujesz, możesz stracić konto, ale nie od razu.

WhatsApp zapowiedział zmianę polityki prywatności na początku 2021 roku. Po zmianie komunikator należący do Facebooka nie będzie już tak atrakcyjny dla osób, dla których prywatność jest ważna. Dość wspomnieć, że nawet rządy Indii i Niemiec starają się zmianę zablokować. Może się do tego posunąć także cała Unia Europejska, gdyż te zasady prawdopodobnie nie są zgodne z RODO. Niemiecka komisja wytknęła Facebookowi między innymi niejasny opis zasad wymiany danych między WhatsAppem i Facebookiem, co jest tożsame z eksportem informacji.

Facebook z pewnością wniesie apelację. Na razie jednak informuje, że większość użytkowników już zaakceptowała nową politykę prywatności. Nic w tym dziwnego – bannery w aplikacji coraz trudniej ominąć, a użytkownicy mogą bać się utraty kontaktu ze znajomymi, rodziną czy prowadzenia biznesu.

WhatsApp może kasować konta

Obawa jest słuszna. Jeśli do 15 maja użytkownik nie zaakceptuje zmian, będzie stopniowo tracił dostęp do funkcji komunikatora, aż w końcu nie będzie w stanie z niego korzystać. Konto nie zostanie skasowane od razu, będzie to proces rozłożony, prawdopodobnie zajmie kilka miesięcy, a może i lat.

Przez pierwszych kilka tygodni WhatsApp zamierza wysyłać powiadomienia push z dodatkowymi informacjami o nowej polityce prywatności. Komunikator będzie wiercił dziurę w brzuchu osobom, które go nie odinstalują. Jak często będzie to robił, na razie nie wiadomo.

Z czasem monit o zmianie zostanie włączony na stałe, więc nie będzie możliwe przejście do listy kontaktów bez przyjęcia polityki prywatności. Będzie można jednak odbierać przychodzące rozmowy, odczytać wiadomości i odpowiadać na nie z poziomu powiadomień. Nic więcej. W końcu i to przestanie działać.

Nawet wtedy WhatsApp nie zamierza kasować kont. W jego regulaminie jest jednak zapis, że konto może (ale nie musi) zostać skasowane, jeśli użytkownik nie połączy się z nim przez 120 dni. Jednak jeśli nie odinstalujesz aplikacji i będziesz czasem pozwalać jej na połączenie z internetem, konto będzie można odzyskać w dowolnym momencie. Pytanie, czy warto czekać, gdy można korzystać ze świetnych zamienników jak Telegram, Signal, Viber czy Discord.

