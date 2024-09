Żappka ze zmianami w aplikacji. Ruszają testy nowości

Ważne zmiany w aplikacji Żabki już wkrótce. Testy nowości ruszają już we wrześniu. Najbardziej cieszy fakt, że Żappka to aplikacja bliska użytkownikowi i w związku z tym faktem, jest też tworzona wraz z nim.

Twórcy aplikacji Żabki za każdym razem podkreślają, że biorą pod uwagę wszelkie pomysły od korzystających z aplikacji i z myślą o nich tworzą wszelkie nowe funkcje oraz promocje. W pierwszej kolejności, mają na uwadze szybsze wykorzystanie żaapsów, a co za tym idzie szybszy interfejs.

W związku z tym, że wszelkie zmiany w aplikacji wiążą się z ogromnymi emocjami w sieci, twórcy przed wdrożeniem zmian, ruszają najpierw z testami.

Chcemy, abyś znalazł w Żappce jeszcze więcej promek skrojonych pod Ciebie oraz produktów do odbioru za żaapsy. Aby to było możliwe, konieczne są zmiany, dlatego będę zdawać raport z postępu prac.

- mówi do użytkownika aplikacji Żabki.

Więcej promek i produktów do odbioru za żaapsy

Co już zostało zrobione? To, że aplikacja jest w fazie zmian, zauważył z pewnością każdy, kto z niej korzysta. Na początku wakacji wyłączono możliwość opłacenia zakupów w Żabce poprzez Żappkę Pay. Następnie, dokonano zmiany odbijania Żappki poprzez wdrożenie dynamicznego kodu QR. Pod koniec sierpnia z kolei, nastąpiło tymczasowe wyłączenie Żappki Post, a wraz z nią usługi odbioru paczek za pomocą aplikacji.

Czego możemy spodziewać się we wrześniu?

Mamy wrzesień i coś się znów musi wydarzyć. Nowy regulamin aplikacji zaostrzył apetyt na pewne zmiany na lepsze. Jedną z najbardziej praktycznych nowości we wrześniu jest wprowadzenie paragonów elektronicznych w sklepach Nano. Po zakupach pojawi się on automatycznie w aplikacji, gotowy do przejrzenia w każdym momencie. To nie wszystko, transakcje mają być bezpieczniejsze, a twoje dane lepiej przechowywane. Na tym polu nie ma kompromisów. Dla łowców promocji Żappka przygotowała specjalne miejsce w aplikacji ze zgromadzonymi wszystkimi kuponami. Kiedy nadejdzie cię nagła ochota na przekąskę - z pomocą przyjdzie nowa funkcja zakupu jednorazowych pakietów.

Żabu zapowiada, żeby zachować cierpliwość i czujność jednocześnie - aplikacja niebawem zaskoczy nas nowymi funkcjami, poprzedzonymi krótkim pracami serwisowymi.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Żabka, dlahandlu.pl