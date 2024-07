Aplikacja Żabki z wielką zmianą. Klienci mają złamane serce

Jeśli korzystaliście z kodów kreskowych w waszej aplikacji Żappka, aby podzielić się ze znajomymi - mamy dla was smutną wiadomość. Koniec z nabijaniem punktów w ten sposób. Żabka rezygnuje z tej funkcji.

Zmiany w apce, ale klienci nie będą zadowoleni

Żabka planuje sporą zmianę w swojej aplikacji lojalnościowej. Dotychczas konto użytkownika aplikacji Żabki było identyfikowane poprzez zeskanowanie przez kasjera, wyświetlonego w aplikacji kodu kreskowego. Kod był zawsze taki sam, co pozwalało dzielić się nim z innymi. Pozwalało to na wiele korzyści - szybsze zbieranie żappsów i wynienianie ich na kupony lub inne nagrody. Co tam długo opowiadać - przyzwyczailiśmy się do tej możliwości i wygody. Tymczasem, nie będzie już możliwości nabijania cennych żappsów przez znajomych i członków rodziny. Żabka raz na zawsze żegna kody kreskowe i zastąpi je generowanymi na bieżąco, unikalnymi kodami QR.

Koniec z szybkim zbieraniem żappsów

Informacja o tych nadchodzących zmianach pojawiła się na facebookowej grupie Żappkawka.

Zlikwiduje to możliwość dzielenia się swoim kodem z innymi, a także korzystanie z kodów zapisanych w aplikacjach typu Wallet.

- wyjaśnił administrator grupy.

Z kodów skorzystamy już niebawem. Wdrażanie zmian zaplanowane jest na 17 i 18 lipca.

Zobacz: Kody kreskowe znikną. Idzie coś lepszego

