Żabka zmienia regulamin. Nowe zasady od 4 września

Żabka wprowadza zmiany w regulaminie aplikacji Żappka. Ten zacznie obowiązywać już na początku września. Co się zmieni?

Od 4 września 2024 roku w aplikacji Żappka zacznie obowiązywać nowy regulamin. Wprowadza on kilka ważnych zmian z perspektywy klientów sklepu. Co dokładnie się zmieni?

Nowy regulamin aplikacji Żappka

Informacja o zmianach trafiła już do użytkowników aplikacji Żappka. Sklep wysyła je w formie e-maili na przypisane do konta skrzynki e-mailowe. W kilku słowach podsumowuje to wszystkie najważniejsze zmiany, czyli:

Elektroniczny paragon za zakupy w Żabkach Nano dostępny będzie z poziomu aplikacji bez konieczności podawania adresu e-mail.

Nano stanie się jedną z podstawowych funkcji aplikacji, bez konieczności aktywacji.

Nowe, dedykowane miejsce w profilu użytkownika, w którym przechowywane będą kupony.

Możliwość zakupu specjalnych, jednorazowych pakietów, obejmujących szeroką gamę produktów dostępnych w sklepach Żabka.

Nowe, ulepszone metody płatności za transakcje w aplikacji oraz sklepach Żabka Nano.

Nowa wersja regulaminu zależy też od wersji aplikacji. TUTAJ znajdziecie zaktualizowaną wersję na wydania 3.0, a TUTAJ dla wersji 4.0. Zmiany wchodzą w życie od 4 września 2024 roku.

