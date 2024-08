Pędź do Żabki. 5400 GB w Play przez rok i nieoczekiwany gratis

Play i Żabka ruszają z nową akcją promocyjną. Od 28 sierpnia do 24 września 2024 roku, przy nabyciu dowolnego startera PLAY, otrzymamy nie tylko sensowny pakiet internetu, ale także kod uprawniający do odbioru dowolnego napoju z oferty Żabka Cafe.

Aplikacja żappka poiformowała właśnie swoich użytkowników o dość sympatycznej promocji. Nie dość, że oferuje korzystną ofertę internetu, to jeszcze zaprasza na kawę, w gratisie. Przygotowana oferta promocyjna sprawi, że przez rok, będzie można posurfować po sieci tak jak chcesz, na swoich zasadach.

W aplikacji żappki otrzymujemy informację, że aby skorzystać z promocji wystarczy, zakupić dowolny starter PLAY, doładować go i włączyć pakiet BEZ LIMITU XL 5G za 45 złotych, następnie aktywować promocję. 5400 GB przez rok (600 GB na start i 12x400 GB). Oznacza to, że co miesiąc będzie można korzystać z 400 GB.

W momencie nabycia startera, otrzymamy kod, uprawniający do odbioru dowolnego napoju z oferty Żabka Cafe.

Oferta dostępna jest w Żabce i obowiązuje w dniach 28 sierpnia do 24 września, lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły znajdziemy w regulaminie akcji promocyjnej, zamieszczonym w aplikacji żappka. Znajdziemy tam również listę produktów, które biorą udział w promocji.

