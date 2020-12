Google Play: za darmo aplikacje o wartości 218 zł (+ bonus)!

Oto przygotowane specjalnie dla Was kolejne zestawienie płatnych aplikacji i gier na Androida, które można przez ograniczony czas pobrać i zainstalować za darmo. Przy każdej pozycji dodaliśmy datę końca przeceny, zaczerpniętą ze sklepu Google Play. Raz dodana do konta Google aplikacja będzie Twoja na zawsze!

WEATHER NOW - forecast radar & widgets ad free

Normalna cena: 34,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 21 grudnia)

Wheather Now to rozbudowana aplikacja pogodowa z pięknymi obrazami 3D naszej planety. jak zapewniają twórcy aplikacji, pod eleganckim wyglądem kryje się wysoka funkcjonalność narzędzia oraz łatwość obsługi. Prognoza pogody sięga 15 dni, natomiast ta 48-godzinna zawiera wiele szczegółowych informacji. Nie zabrakło tu również widżetów pogodowych, które można umieścić na pulpicie smartfonu.

Crypto King - Crypto Cloud Mining

Normalna cena: 46,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 18 grudnia)

A może macie ochotę pobawić się w kopanie kryptowalut w chmurze, bez zużywania nadmiaru energii w smartfonie i rozgrzewania go do czerwoności? Taką możliwość obiecuje aplikacja Crypto King, którą można sprawdzić, jeśli jest za darmo.

Mystic Guardian PV: Old School Action RPG

Normalna cena: 15,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 19 grudnia)

Pora się nieco zrelaksować przy grze JRPG. Mystiq Guardian PV to świat pełen maszynerii i alchemii, który przemierzymy jedną z dwóch postaci z zupełnie innymi fabułami. Zmierzyć się trzeba z niekończącymi się lochami z mnóstwem przeciwników do pokonania.

Accumulator PDF creator

Normalna cena: 80,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 19 grudnia)

Nasz kolejna propozycja do pobrania za darmo ze sklepu Google Play to narzędzie służące do tworzenia plików PDF, a także ich późniejszej edycji. Aplikacja umożliwia między innymi konwersję różnego typu plików do formatu PDF, a także na przykład przekształcanie plików PDF na obrazy.

Dog Training with Clicker, No Ads - Puppy Perfect

Normalna cena: 19,99 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 21 grudnia)

Jak obiecują twórcy aplikacji Puppy Perfect, narzędzie to może się przydać posiadaczom psa, którzy mają problemy z jego niezdyscyplinowaniem. Aby jak najlepiej wykorzystać tę aplikację, należy skonfigurować stronę profilu dla swojego psiaka. Jeśli jest ich więcej, dla każdego można utworzyć indywidualny profil.

Hero Shooter: Hunter Of Zombie World - Pro

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 20 grudnia)

W 2043 roku wybuchła ostatnia światowa wojna ludzkości, a straszny wirus Z został wrzucony do wojny. Następnie wirus ten rozprzestrzenił się na całym świecie, prowadząc do śmierci ponad 99% ziemskiej populacji. Ale to dopiero początek. Umarli powstali. Nie są już ludźmi, lecz zombie, które pożerają żywych ludzi. Niektóre dzikie bestie zarażone wirusem stały się niezwyciężonymi panami, rządzącymi tym mrocznym światem. Dokąd powinni się udać ocaleni, czy jako bohater-łowca zombie możesz uratować ludzkość?

Rainy Daze

Normalna cena: 9,39 zł. Pobierz z Google Play za darmo (do 17 grudnia)

Nie każdy lubi moknąć w deszczu, ale podczas takiej pogody można czasem zrobić ciekawe zdjęcia. By dodać efekt deszczowy do fotografii, wystarczy czasem użyć odpowiedniej aplikacji, na przykład Rainy Daze. Do dyspozycji mamy tu różne style deszczu, od niewielkich opadów po ulewne burze.

Santa jump

A na koniec bonus: świąteczna gra, której normalna cena to... 1599,99 zł (nie wliczyłem tego do sumy w tytule). Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 20 grudnia).

