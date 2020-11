3 świetne gry i jedna planszówka z Google Play, w które warto zagrać na Androidzie – część 7

Android to już poważna platforma do grania, która zastąpiła nam przenośne konsole. Dlatego postanowiliśmy szukać w Google Play ciekawych, dobrze przygotowanych gier, w które naprawdę warto zagrać na telefonie lub tablecie z Androidem.

Warpath – świetnie odtworzony klimat wojny i dobrze znana mechanika

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Ściągnij z Google Play

Warpath to jedna z tych gier ekonomicznych z elementami RTS, gdzie musisz rozwijać swoje jednostki, nazbierać zasobów, rozwinąć jednostki dalej, pokonać wroga, wykonać zadanie, rozwinąć jednostki… jeśli grałeś w Clash of Clans, wiesz, o co chodzi. Ta gra jednak ma w sobie coś niesamowitego, co przyciągnie miłośników wojennych klimatów, starej techniki i drugiej Wojny Światowej. Gra została osadzona w podobnych realiach to lat czterdziestych dwudziestego wieku. Wiele motywów wyda Ci się znajomych, odnajdziesz tu prawdziwe maszyny i postacie o charakterystycznych cechach.

W grach tego typu zwykle trzeba sporo czasu czekać, aż skończy się budowa, ulepszanie czy usprawnienia. Tu jednak twórcy oddali w nasze ręce dodatkową kampanię, na którą możesz wysłać swoje jednostki, by ten czas zabić. Kampanie przypominają nieco RTS, ale wybierają się tam tylko jednostki bojowe bez zaplecza. Zwykle trzeba wykonać zadanie w czasie 2 minut, czasami wymaga to poświęcenia żołnierzy.

Na ogromnej mapie być może odnajdą się też miłośnicy Cywilizacji. Gra odbywa się online i gdy poczujesz, że masz przewagę, możesz zrobić najazd na koszary sąsiada. Możesz też przyłączyć się do klanu i współpracować z innymi graczami.

EvoPop – byle więcej, byle większe

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Ściągnij z Google Play

EvoPop rozgrywa się na planszach podobnych do serii Worms, ale tu grasz w innym celu i zupełnie innymi stworzeniami… chyba. Twoim celem jest namnożyć tych stworów więcej niż przeciwnicy. Najlepiej będzie, jeśli Twoje będą większe i będą w stanie zjeść konkurentów.

Gra przewiduje, że w regularnych odstępach zdobywasz kolejne punkty akcji. Możesz też wykonywać różne akcje, wydając na nie te punkty, by przyspieszyć zwycięstwo. To zadanie relaksujące, ale dziwnie satysfakcjonujące. Z czasem odblokujesz nowe gatunki tych żywych kostek, które mają odmienne właściwości i zdolności.

Mr. Autofire – idzie i strzela, nic trudnego

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Ściągnij z Google Play

W Google Play widzę ostatnio wysyp gier, gdzie steruję postacią, która ma włączony autofire, a w miarę rozgrywki zdobywa ulepszenia, które pozwolą jej dojść coraz dalej i dalej. Mr. Autofire to jedna z nich, ale ta gra kupiła mnie fajnymi planszami. Czuję się trochę jak w „Metal Slugu”.

Z gier, które w ostatnim tygodniu ogrywałam, Mr. Autofire najbardziej pasuje mi do klimatu automatów i myślę, że właśnie dlatego przypadł mi do gustu. Nie bez znaczenia są też absurdalne potwory, z którymi musi walczyć i coraz ciekawsze plansze. Najważniejszy jest jednak klimat. No i sterowanie – jak na ekranową symulację joysticka, jest bardzo precyzyjne.

Scythe

Cena: 33,99 zł. Ściągnij z Google Play

Gra planszowa Scythe narobiła swojego czasu sporo szumu w planszówkowym światku. Zrobiła furorę na Kickstarterze i zdobyła tytuł najbardziej wyczekiwanej gry roku 2016 na BoardGameGeek. Scythe wyróżnia się wyjątkową mechaniką i zaskakującym klimatem. Wyobraź sobie lata dwudzieste ubiegłego wieku, gdy rolnicy pracują na polach, a za nimi widać mechy transportowo-bojowe z silnikami Diesla. Scythe jest też grą drogą. Doczekała się rozszerzeń i ulepszeń, które dodatkowo podnoszą cenę, jeśli chcesz grać „na wypasie”. Cyfrowa wersja dobrze przenosi mechanikę i klimat, a kosztuje dziesięć razy mniej.

Scythe to gra złożona i przebicie się przez instrukcję zajmuje sporo czasu. Dlatego bardzo cenię sobie interaktywny samouczek w aplikacji, który prowadzi gracza za rękę i pokazuje kolejne aspekty rozgrywki. Samouczek podpowiada też, na co warto zwracać uwagę w różnych fazach gry. Przejście go zajęło mi dobrą godzinę, ale było warto. Dzięki temu, że aplikacja liczy sporo rzeczy za graczy, partia jest nieco krótsza niż w wersji analogowej. Da się ją rozegrać w czasie krótszym niż 1,5 godziny.

W Scythe na Androidzie można zagrać solo (mechanika przewiduje tryb dla jednego gracza), z botami albo z innymi graczami, podając sobie telefon. W ten sposób można grać także offline. Online zaś można zagrać z graczami z całego świata po zalogowaniu na swoje konto.

