Sklep Play z przydatną nowością. Dziwne tylko, że dopiero teraz

Wyciągasz z pudełka nowy telefon, konfigurujesz system, przywracając swoje ulubione aplikacje poprzez przeniesienie zawartości ze starego telefonu i widzisz: w kolejce w Sklepie Play czeka sto apek, które niespiesznie, jedna po drugiej instalują się w telefonie. Trzeba czekać.

Wkrótce jednak będziemy czekać krócej. Jak ujawnił AssembleDebug, publikujący na platformie X i swoim blogu odkrycia o planowanych nowościach na Androidzie, w Sklepie Play w nadchodzącej wersji 40.0.13 ponownie pojawia się funkcja równoczesnego instalowania aplikacji.

