Lepiej tego nie rób. Apple sprawdzi twojego Androida i nałoży blokadę

Użytkownicy serwisu muzycznego Apple Music, którzy korzystają z aplikacji na Androidzie, mogą wkrótce napotkać trudności – apka się nie uruchomi. Na szczęście dotyczy to tylko niewielkiej części użytkowników.

Chodzi o tych posiadaczy smartfonów z Androidem, którzy zdecydowali się zrootować swój telefon – czyli uzyskać pełen dostęp do zasobów systemowych i pełne prawa do zarządzania nimi. Apple Music od najnowszej wersji beta wyświetla na telefonach ze zdjętymi ograniczeniami, że działa tylko na urządzeniach pozbawionych roota. Wszystko wskazuje na to, że ograniczenie to zostanie także przeniesione do wersji stabilnej.

Apple Music, Android i zrootowany telefon – prawdopodobieństwo, że spotkają się te trzy rzeczy, wydaje się niewielkie, ale jednak już dostrzegli je pierwsi użytkownicy. Chodzi też o trend – to kolejne w ostatnim czasie utrudnienie dla użytkowników, którzy zdjęli w swoich Androidach blokadę. Niedawno posiadacze zrootowanych telefonów odkryli, że Google zablokował w swojej aplikacji Wiadomości możliwość korzystania z dobrodziejstw standardu RCS.

Na zrootowanych telefonach w większości nie działają też usługi bankowe i fintechowe, co jednak ciekawe, w niektórych przypadkach nawet nie trzeba mieć roota. W przypadku Google i RCS na problem narzekali też użytkownicy telefonów z odblokowanym bootloaderem, a w Indiach niektóre aplikacje bankowe blokują się już wtedy, gdy w smartfonie włączone są „Opcje programisty” (Developer Mode), co w ogóle nie wymaga głębszej ingerencji w system, ani tym bardziej łamania zabezpieczeń.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Reddit

Źródło tekstu: SamMobile