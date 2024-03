Android Auto się ogarnął. Koniec z niepotrzebnym zamieszaniem

Najnowsza wersja Android Auto wprowadza wyczekiwaną zmianę, dzięki której użytkownicy będą wiedzieć, czemu część aplikacji im nie działa.

Android Auto wprowadza nowość, która powinna się spodobać wielu użytkownikom. System w końcu da znać, których aplikacji nie można używać w trakcie jazdy. Do tej pory nie było to dostępne.

Zmiana w Android Auto

Część aplikacji Android Auto można używać tylko i wyłącznie w momencie, w którym samochód jest zaparkowany. Dotyczy to między innymi serwisów streamingowych, jak Netflix. Rzecz w tym, że do tej pory, gdy chcieliśmy je włączyć w trakcie jazdy, to pojawiał się błąd. System nie wyświetlał żadnego wytłumaczenia, czemu dana aplikacja nie chce się włączyć.

W najnowszej wersji, oznaczonej jako 11.4, w końcu pojawi się taka informacja. Aplikacje, które dostępne są tylko i wyłącznie w momencie parkowania (np. ładowania auta elektrycznego) otrzymają oznaczenie w postaci małej literki "P" w prawym dolnym rogu. Dzięki temu użytkownicy będą wiedzieć, że nie da się z nich korzystać w trakcie jazdy.

Poza tym Android Auto 11.4 wprowadza też podsumowania wiadomości, które mają ponad 40 wyrazów. Te będą tworzone przez sztuczną inteligencję Google Gemini i czytane na głos. Krótsze wiadomości nadal będą czytane w całości.

