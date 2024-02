Google kokietuje kierowców. Gemini podsumuje SMS-y w czasie jazdy

Google znalazł kolejne miejsce, gdzie może podłączyć swoją sztuczną inteligencję Gemini. Czatbot ma pomóc w prowadzeniu rozmów… albo zabić nudę.

Google wprowadzi model sztucznej inteligencji Gemini do aplikacji Google Messages. Skorzystają z tego przede wszystkim kierowcy, bo Gemini będzie działać w połączeniu z systemem Android Auto.

Sztuczna Inteligencja odczyta SMS-y

Google zapowiedział kolekcję aktualizacji Androida na początku targów MWC w Barcelonie. Nie trzeba być jasnowidzem, by spodziewać się więcej sztucznej inteligencji… wszędzie. Nasza korespondencja w aplikacji Wiadomości to kolejne miejsce, gdzie będzie zaglądać model Gemini.

Kierowcom spodoba się zapewne integracja z Android Auto. Model SI będzie studiował nasze prywatne wiadomości, by następnie podać ich krótkie podsumowanie w czasie jazdy. Tym sposobem kierowca będzie mógł szybciej zapoznać się z treścią czatu. Mniej czasu spędzonego na analizie wiadomości to lepsze skupienie na prowadzeniu samochodu. To rozwiązanie sprawdzi się zwłaszcza w czatach grupowych, które mają tendencję do sypania 120 powiadomień na minutę akurat wtedy, gdy nie ma jak odczytać tych wszystkich wiadomości. To też sposób na ogarnięcie znajomych, którzy lubią pisać epopeje.

Po analizie Gemini może zasugerować, co zrobić dalej. Możliwości SI obejmują takie rzeczy działania jak szybkie podanie czasu dojazdu na miejsce i wybór sugerowanej odpowiedzi jednym dotknięciem ekranu. Osoby po drugiej stronie mogą nawet nie zauważyć, że to nie człowiek odpowiadał na wiadomość.

Ponadto Google Gemini będzie dostępny bezpośrednio z aplikacji Google Messages. Tym sposobem będzie można szybko wykonać czynności dość żmudne, na przykład przygotować szablon odpowiedzi czy zaplanować spotkanie. Google daje też możliwość gadania z botem, jeśli komuś się nudzi. Trzeba tylko nie zapominać, że to tylko program komputerowy.

Możliwość prowadzenia rozmowy tekstowej z Google Gemini będzie dostępna jeszcze w ostatnim tygodniu lutego 2024. Przy czym jest to jeszcze wersja testowa i obsługuje wyłącznie język angielski i będzie dostępna w kilku krajach anglojęzycznych. Pisanie z botem po polsku pewnie jest w planach, ale przyjdzie nam poczekać na to kilka miesięcy.

Ponadto Google zaprzągł sztuczną inteligencję do wspierania osób niepełnosprawnych. W aplikacji Lookout, wspierającej osoby niedowidzące, pojawią się opisy generowane przez sztuczną inteligencję na podstawie obrazów znalezionych online lub otrzymanych w wiadomościach. Opisy zostaną oczywiście odczytane przez syntezator mowy. Ta funkcja działa wyłącznie po angielsku, ale zostanie wprowadzona na całym świecie.

Google Lens w Mapach dostanie podobne wsparcie. Będzie można skierować aparat smartfonu na budynek, przystanek lub witrynę lokalu, by usłyszeć informacje.

