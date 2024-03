Google dodał nowość do apki Files. Zobacz, czy to masz

Aplikacja Files by Google doczekała się ciekawego usprawnienia – funkcji skanera dokumentów. To bardzo wygodne narzędzie wymagające od użytkownika minimum wysiłku.

Menedżer plików Files by Google powinni znać wszyscy użytkownicy Androida, którzy korzystają z czystej wersji systemu, choć aplikacja preinstalowana jest też w wielu producenckich wydaniach zielonego robota.

Choć Files by Google nie jest najbardziej zaawansowanym menedżerem plików, jego twórcy pracują nad nowymi funkcjami, a jedną z nich jest skaner dokumentów. Co ciekawe, ta funkcja po raz pierwszy została już dostrzeżona trzy miesiące temu, w grudniu 2023 r., jednak jak wynika z licznych raportów w mediach społecznościowych, dopiero teraz trafia na szerszą skalę do wszystkich użytkowników smartfonów z Androidem.

Wystarczy przytrzymać aparat

Skaner w apce Files by Google jest naprawdę bardzo prosty w działaniu. W prawym dolnym rogu znajduje się przycisk „Skanuj”, który po naciśnięciu aktywuje to narzędzie w trybie automatycznym. Nie trzeba nic robić – wystarczy trzymać dokument przed obiektywem aparatu i chwilę poczekać.

Po kilku sekundach w osobnym katalogu Scanned pojawi się plik PDF z cyfrową zawartością dokumentu. Można też przełączyć się na ręczny tryb skanowania, a w razie potrzeby włączyć doświetlenie LED lub skorzystać z zoomu aparatu. Co więcej, po otwarciu pliku PDF ze skanem do dokumentu można dodać własną adnotację za pomocą ekranowego pisaka.

Nowość w Files by Google może się okazać bardzo pomocnym narzędziem dla tych użytkowników, którzy nie mają skanera w aplikacji aparatu albo po prostu nie chcą jej używać. Zaletą wykorzystania menedżera do digitalizacji dokumentów jest też natychmiastowy dostęp do pliku PDF i opcja udostępnienia go na Dysku Google lub za pomocą innych aplikacji. Dokument można także od razu wydrukować.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Telepolis.pl

Źródło tekstu: Opracowanie własne