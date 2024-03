WhatsApp z ważną nowością. Skorzysta każdy z Androidem

Pewnie znasz to uczucie, gdy pamiętasz rozmowę głosową, ale nie możesz jej znaleźć w historii połączeń telefonicznych? Na smartfonach z iOS rozmowy VoIP prowadzone przez różne komunikatory są wyświetlane w historii połączeń na równi z rozmowami telefonicznymi. Taka możliwość trafi także na smartfony z Androidem, korzystające z aplikacji Google Phone do dzwonienia. Dzięki tej integracji będzie można łatwiej zorientować się w historii rozmów.

Dzięki tej integracji łatwiej będzie ogarnąć historię rozmów głosowych, prowadzonych różnymi kanałami i w różnych aplikacjach. Bywalec forum XDA Developers zauważył, że jego aplikacja Google Phone wyświetla połączenia VoIP z WhatsAppa na równi z połączeniami telefonicznymi. To znak, że WhatsApp pracuje nad odpowiednią integracją.

Google Phone Started Showing whatsapp calls in the phone dialer app like an iPhone. @MishaalRahman @AndroidAuth @androidcentral @Android pic.twitter.com/mmahtYvcHw