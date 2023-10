Files by Google przejrzy Twój telefon i zrobi porządek

Jeśli używasz smartfonu z Androidem, jest duża szansa, że masz aplikację Files by Google. Niedługo dostaniesz też nową wyszukiwarkę.

Menedżer plików Files by Google zostanie wyposażony w inteligentną wyszukiwarkę, która lepiej poradzi sobie ze znajdowaniem pewnych rodzajów plików… a raczej informacji w tych plikach zawartych. Celem jest ułatwienie nam życia przy załatwianiu ważnych spraw. Files by Google przyda się w podróży Zdarza Ci się szukać cyfrowego biletu albo innego dokumentu na ostatnią chwilę, gdy już jesteś w podróży? A może masz problemy z odnalezieniem zaświadczeń o zdrowiu? Jeśli tak, nowość w menedżerze plików Google bardzo Ci się przyda. Inteligentna wyszukiwarka ma bowiem możliwość automatycznego znajdowania dokumentów związanych z przejazdem, zdrowiem (na przykład zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19) i potwierdzającymi tożsamość. Wszystkie pliki z tymi informacjami zostaną zebrane w jednym wirtualnym folderze i będziesz mieć do nich łatwy dostęp. Dokumenty znajdziesz na dolnym pasku w sekcji „Important” („Ważne”). Jak będzie wyglądać, pokazał użytkownik @AssembleDebug na Telegramie. Ta nowość świetnie się zapowiada w połączeniu z możliwością blokowania wrażliwych informacji kodem PIN, o ile oczywiście poradzi sobie z dokumentami w języku polskim. Wyszukiwarka będzie cyklicznie przeglądać zawartość pamięci Twojego smartfonu i automatycznie sortować dokumenty. W założeniach ma to zapewnić także ich aktualność (w końcu wiele z nich zostało opatrzonych datą). Warto tu dodać, że Smart Search w Files by Google odczyta i wprowadzi do rejestru także informacje z grafik – zrzutów ekranu, skanów i zdjęć dokumentów. Aplikacja nie pozwala (jeszcze?) na przeszukiwanie treści odczytanej z plików graficznych.

Nowości są wprowadzane stopniowo. Google włącza je po swojej stronie, więc mogą pojawić się na naszych smartfonach bez widocznej aktualizacji aplikacji z Google Play. Nie ma jednak szans, by przegapić nową wyszukiwarkę – w Files by Google zobaczysz powiadomienie o dostępności nowej funkcji.

Google zapewnia też, że Twoje dane nie opuszczają Twojego smartfonu. Jeśli jednak obawiasz się o prywatność, możesz wyłączyć Smart Search w ustawieniach.

