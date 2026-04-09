Zniknie uciążliwy obowiązek. Rząd chce ułatwić życie Polakom

W MSWiA trwają prace nad rozwiązaniem, które powinno znacznie ułatwić życie Polaków. Chodzi o uciążliwy obowiązek.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21

Zniknie uciążliwy obowiązek. Rząd chce ułatwić życie Polakom

Wielu Polaków może o tym zapominać, ale w Polsce wciąż obowiązuje obowiązek meldunkowy. Każdy, kto mieszka w naszym kraju, musi poinformować urząd o tym, gdzie mieszka na stałe lub nawet tymczasowo. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jednak w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają prace, które mają trochę ułatwić nam życie.

Obowiązek meldunkowy w Polsce

MSWiA ogłosiło, że trwają prace nad rozwiązaniem, które pozwoli zastąpić adres zameldowania adresem zamieszkania w rejestrze PESEL. Dane mają być automatycznie przesyłane do innych rejestrów. Co więcej, zniknie uciążliwy obowiązek składania dokumentów w stosownym urzędzie. Zamiast tego adres zamieszkania będziemy mogli zmieniać w aplikacji mObywatel.

Jednocześnie właściciele nieruchomości otrzymają narzędzia chroniące ich przed nieuprawnionym zgłoszeniem pod ich adresem. Będą mogli m. in. wnioskować o weryfikację takiego zgłoszenia.

informuje MSWiA.

Aktualnie trwają konsultacje robocze między resortami. Przepisy mają być gotowe do wdrożenia w 2028 roku. Projekt przewiduje też kary za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Resort jest zdania, że zmiana przepisów ułatwi życie nie tylko obywatelom, ale również urzędom. W obecnym stanie prawnym mamy nie tylko adres zamieszkania i adres zameldowania, ale również adres do doręczeń w procedurach administracyjnych. W związku z tym korespondencja często trafia w złe miejsce. To utrudnia kontakt, ale też wydłuża wszelkie procedury.

Warto też pamiętać, że na podstawie systemu meldunkowego podejmowanych jest wiele decyzji, w tym między innymi o subwencjach oświatowych, limitach przyjęć w przychodniach, czy też dofinansowaniach komunikacji miejskiej. O wszystkim decyduje liczba mieszkańców, która określana jest na podstawie adresów zameldowania. 

mObywatel mswia PESEL Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji adres zameldowania adres zamieszkania
Źródła zdjęć: Milosz Kubiak / Shutterstock.com
Źródła tekstu: MSWiA, oprac. własne