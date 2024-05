Mroczna strona zorzy polarnej. Ty się zachwycasz, inni mają problemy

Zorza polarna była widoczna w sporej części Europy i Stanów Zjednoczonych 10 maja 2024 roku. To piękne zjawisko ma też złe strony. Problemy potrwają przynajmniej do niedzieli.

To, co widzieliśmy jako prześliczną grę świateł na niebie, to efekt aktywności słońca, a w konsekwencji potężnej burzy geomagnetycznej. Specjaliści ocenili, że mamy do czynienia ze zjawiskiem pogodowym na poziomie G5. Tak silna aktywność może wywołać szereg problemów na Ziemi.

Problemy z GPS, prądem i internetem satelitarnym

Aktywność naszej gwiazdy wywołała zorzę polarną widoczną na terenach, gdzie jest to zjawisko niezwykle rzadkie. W sieci nie brak zdjęć z Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet z południa Niemiec. W sobotę 11 maja zjawisko może się powtórzyć, więc warto spojrzeć w niebo.

Piękne widoki okupić trzeba jednak problemami z działaniem elektroniki. W różnych miejscach zaobserwowano problemy z systemem pozycjonowania GPS. Precyzja może dalej spadać w najbliższych dniach i warto mieć to na uwadze, jeśli zamierzasz korzystać z nawigacji.

Użytkownicy internetu satelitarnego Starlink skarżą się na mniejsze niż zwykle transfery. SpaceX zapewnia, że jego satelity wytrzymają obciążenie, ale nie mają obecnie łatwego życia.

Eksperci spodziewają się również problemów z dostawami energii elektrycznej. Przy aktywności na poziomie G5 nie jest to niczym niezwykłym. Na razie jednak nie ma informacji o przerwach.

Problematyczna burza będzie szalała w Układzie Słonecznym jeszcze przez kilka dni. Specjaliści zapowiadają problemy z pracą systemów satelitarnych i potencjalnie również przesyłu energii przynajmniej do niedzieli 12 maja. Jeśli burza się nasili, może trwale uszkodzić sprzęt znajdujący się na orbicie.

Zagrożenie dodatkowymi silnymi wybuchami i emisją masy wieńcowej będzie się utrzymywać, dopóki duże nagromadzenie plam słonecznych nie zniknie z pola widzenia w ciągu najbliższych kilku dni

– informuje amerykańska agencja, przewidująca pogodę kosmiczną.

Obserwujemy obecnie najsilniejszą burzę słoneczną od 20 lat. Ostatnie zjawisko G5 miało miejsce w październiku 2003 roku. W konsekwencji odnotowano problemy z dostawami energii w RPA i Szwecji.

