Orange poprawia jakość połączeń. Oto, co musisz wiedzieć

H.265 – nowy standard obrazu w ViLTE

Pomarańczowy operator postawił na innowację i wdrożył nowy kodek H.265, znany też jako HEVC, do rozmów ViLTE. To technologia, która pozwala rozmawiać przez wideo bez żadnych aplikacji, prosto z telefonu. Wystarczy połączenie LTE lub Wi-Fi. Na czym polega innowacyjność? Kodek H.265 dostarcza lepszy i ostrzejszy obraz, jednocześnie zużywając mniej danych. Jak twierdzi Orange, to nie tylko sucha teoria – różnicę można zauważyć gołym okiem.

Podczas wideorozmowy obraz powinien być wyraźniejszy i płynniejszy, niezależnie od tego, czy dzwonisz z plaży, czy z zatłoczonego centrum miasta. Dodatkowo, dzięki wydajniejszej kompresji H.265, sieć Orange obsłuży jeszcze więcej rozmów jednocześnie bez irytujących przycięć czy opóźnień.

Mniej danych, więcej jakości

Co zmienia się dla użytkownika? Przede wszystkim zwiększa wygodę. Nowy kodek zużywa aż o jedną trzecią mniej transferu niż poprzednio stosowany H.264, a to konkretna oszczędność dla sieci i lepsza jakość dla Ciebie. Co ciekawe, Orange notuje aż dwa razy więcej połączeń ViLTE niż rok temu. Nie jest to już zatem niszowa zabawa dla geeków, ale rozwiązanie, z którego coraz chętniej korzystają zwykli użytkownicy.

ViLTE i ViWiFi z kodekiem H.265 działa na razie w Orange i Play, ale wymaga najnowszego Androida 16. iPhone’y tego jeszcze nie obsługują, więc użytkownicy urządzeń Apple'a muszą poczekać. Kodek działa na wielu nowych smartfonach, między innymi Samsunga, Xiaomi, Motoroli, Honora, Realme, OnePlusa czy Oppo. Lista wspieranych urządzeń dynamicznie się powiększa.

Jak zacząć rozmowy ViLTE?