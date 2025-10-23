Plus ma awarię. Klienci zgłaszają problemy z siecią
Awarie się zdarzają w różnych miejscach i czasem dotyczą dużych operatorów telekomunikacyjnych. Problemy dotknęły dziś klientów sieci Plus.
Awaria w Plusie
Dzisiaj (23 października 2025 roku), tuż przed godziną 9:00 w serwisie Downdetector.pl zaczęła wzrastać liczba zgłoszeń na problemy z siecią Plus. W chwili pisania tych słów wykres zgłoszeń przekroczył pułap 4500, więc awaria okazała się dotkliwa.
Komentarze, które można znaleźć na stronie www.awaria.pl, wskazują, że problemy dotyczą sieci komórkowej Zielonych i pojawiają się w różnych częściach Polski.
Trzebnica brak sygnału ( komórka).
26-600 Radom - Brak sygnału i brak możliwości dodzwonienia się do mnie
50-539 Wrocław brak sygnału komórkowego
Brak sygnału telefonicznego 95-010 Stryków
brak sygnalu tel bielsko-biala
Telefony nie działaja Milicz
brak mozliwosci wykonywania polaczen wychodzocych - 71-790 szczecin
Nie wiemy, co spowodowało wystąpienie problemów zgłaszanych przez osoby korzystające z usług Plusa. Pozostaje mieć nadzieję, że operator szybko sobie z nimi poradzi i wszystko wróci do normy.
Wysłałem do biura prasowego Plusa prośbę o komentarz w opisanej wyżej sprawie. Zaktualizuję tę wiadomość, gdy otrzymam odpowiedź.
U innych też urosło
Przy tej okazji warto dodać, że również u innych operatorów z Wielkiej Czwórki (Orange, Play i T-Mobile) pojawiły się wyraźne wzrosty liczby zgłoszeń. Jest ich jednak kilkadziesiąt razy mniej, więc Pomarańczowym, Fioletowym i Magentowym mogło się dostać przypadkiem. No chyba, że to poważniejszy problem, dotyczący także tamtych operatorów.