Plus ma awarię. Klienci zgłaszają problemy z siecią

Awaria w Plusie

Dzisiaj (23 października 2025 roku), tuż przed godziną 9:00 w serwisie Downdetector.pl zaczęła wzrastać liczba zgłoszeń na problemy z siecią Plus. W chwili pisania tych słów wykres zgłoszeń przekroczył pułap 4500, więc awaria okazała się dotkliwa.

Komentarze, które można znaleźć na stronie www.awaria.pl, wskazują, że problemy dotyczą sieci komórkowej Zielonych i pojawiają się w różnych częściach Polski.

Trzebnica brak sygnału ( komórka).



26-600 Radom - Brak sygnału i brak możliwości dodzwonienia się do mnie



50-539 Wrocław brak sygnału komórkowego



Brak sygnału telefonicznego 95-010 Stryków



brak sygnalu tel bielsko-biala



Telefony nie działaja Milicz



brak mozliwosci wykonywania polaczen wychodzocych - 71-790 szczecin przykładowe komentarze klientów Plusa

Nie wiemy, co spowodowało wystąpienie problemów zgłaszanych przez osoby korzystające z usług Plusa. Pozostaje mieć nadzieję, że operator szybko sobie z nimi poradzi i wszystko wróci do normy.

Wysłałem do biura prasowego Plusa prośbę o komentarz w opisanej wyżej sprawie. Zaktualizuję tę wiadomość, gdy otrzymam odpowiedź.

