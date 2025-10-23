a2mobile robi krok w przyszłość. Wszystko załatwisz w nowy sposób
Nowe technologie coraz szerzej wkraczają tam, gdzie kiedyś potrzebny był osobisty kontakt. Nowoczesne rozwiązanie trafiło właśnie do a2mobile.
a2mobile, znana marka usług na kartę, wprowadziła właśnie funkcję, na którą czekało wielu użytkowników prepaidów. Od teraz klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość zdalnie. W pełni online, bez konieczności okazywania dokumentów w punkcie sprzedaży.
Rejestracja i przeniesienie numeru w kilka minut
Nowe rozwiązanie obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które wcześniej wymagały wizyty w salonie. Na stronie a2mobile.pl/sklep można:
- zarejestrować kartę SIM kupioną w sklepie,
- przenieść numer od innego operatora,
- zamówić całkowicie nowy starter.
Jak zapewnia operator, wszystko działa w prosty sposób. Wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do Internetu.
Po zakończeniu potwierdzenia tożsamości karta SIM jest aktywowana niemal natychmiast. Klient może od razu rozpocząć korzystanie z usług.
Wygoda i bezpieczeństwo w jednym
Zdalne potwierdzanie tożsamości to odpowiedź na potrzeby osób, które cenią czas i wygodę. a2mobile podkreśla, że proces został zaprojektowany z myślą o prostocie i bezpieczeństwie. Cała procedura odbywa się online, bez drukowania dokumentów czy wizyty kuriera.
Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach. Tam dostęp do fizycznych punktów rejestracji bywa ograniczony.
Promocje dla nowych użytkowników
a2mobile przygotował na tę okazję specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się skorzystać z nowego systemu online. Każdy, kto przeniesie numer lub kupi starter za pośrednictwem strony internetowej, otrzyma pakiet Niewyczerpalne Wszystko na 31 dni za 0 zł.
Pakiet obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 70 GB Internetu. W ramach subskrypcji Niewyczerpalne Wszystko, w cenie od 34,90 zł miesięcznie, można nawet przez rok korzystać z nielimitowanego Internetu. Warunek? Aktywna zgoda marketingowa.