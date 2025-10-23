Wiadomości

a2mobile robi krok w przyszłość. Wszystko załatwisz w nowy sposób

Nowe technologie coraz szerzej wkraczają tam, gdzie kiedyś potrzebny był osobisty kontakt. Nowoczesne rozwiązanie trafiło właśnie do a2mobile.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:45
4
a2mobile robi krok w przyszłość. Wszystko załatwisz w nowy sposób

a2mobile, znana marka usług na kartę, wprowadziła właśnie funkcję, na którą czekało wielu użytkowników prepaidów. Od teraz klienci mogą potwierdzić swoją tożsamość zdalnie. W pełni online, bez konieczności okazywania dokumentów w punkcie sprzedaży.

Rejestracja i przeniesienie numeru w kilka minut

Nowe rozwiązanie obejmuje wszystkie podstawowe czynności, które wcześniej wymagały wizyty w salonie. Na stronie a2mobile.pl/sklep można:

  • zarejestrować kartę SIM kupioną w sklepie,
  • przenieść numer od innego operatora,
  • zamówić całkowicie nowy starter.

Jak zapewnia operator, wszystko działa w prosty sposób. Wystarczy komputer lub smartfon z dostępem do Internetu.

Po zakończeniu potwierdzenia tożsamości karta SIM jest aktywowana niemal natychmiast. Klient może od razu rozpocząć korzystanie z usług.

Wygoda i bezpieczeństwo w jednym

Zdalne potwierdzanie tożsamości to odpowiedź na potrzeby osób, które cenią czas i wygodę. a2mobile podkreśla, że proces został zaprojektowany z myślą o prostocie i bezpieczeństwie. Cała procedura odbywa się online, bez drukowania dokumentów czy wizyty kuriera.

Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach. Tam dostęp do fizycznych punktów rejestracji bywa ograniczony.

Promocje dla nowych użytkowników

a2mobile przygotował na tę okazję specjalną ofertę dla osób, które zdecydują się skorzystać z nowego systemu online. Każdy, kto przeniesie numer lub kupi starter za pośrednictwem strony internetowej, otrzyma pakiet Niewyczerpalne Wszystko na 31 dni za 0 zł.

a2mobile robi krok w przyszłość. Wszystko załatwisz w nowy sposób

Pakiet obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 70 GB Internetu. W ramach subskrypcji Niewyczerpalne Wszystko, w cenie od 34,90 zł miesięcznie, można nawet przez rok korzystać z nielimitowanego Internetu. Warunek? Aktywna zgoda marketingowa.

a2mobile robi krok w przyszłość. Wszystko załatwisz w nowy sposób
telepolis
a2mobile
a2mobile