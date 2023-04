Koreańczycy w tarapatach. Chiny mogą na tym skorzystać

Z Korei Południowej dochodzą do nas niepokojące wieści. Najwyraźniej SK hynix ma problemy przy budowie nowego zakładu produkcyjnego pamięci 3D NAND w Chinach.

SK hynix to południowokoreańska firma założona w 1983 roku. Jest to gigant na rynku pamięci, a ich kości znaleźć można w wielu dostępnych w sklepach SSD, modułach RAM czy kartach graficznych. W zeszłym roku mowa była o przychodach na poziomie 44,648 bilionów wonów, a więc około 13,96 miliardów złotych.

SK hynix może sprzedać swój nowy FAB Chińczykom

Jak łatwo się domyślić po liczbach SK hynix to jeden z największych producentów na rynku, konkurujący głównie z Samsungiem, Micronem i Kioxią (dawna Toshiba). Do Koreańczyków należy wiele zakładów produkcyjnych, a kolejny powstaje właśnie w Chinach. Wygląda jednak na to, że trafi on w ręce Chińczyków.

Jak donosi redakcja DigiTimes, powołując się na południowokoreańską prasę, SK hynix opóźnia budowę drugiego zakładu produkcyjnego w Dalian (Chiny). Powodem jest malejące zainteresowanie pamięciami 3D NAND, ale również przybierająca na sile wojna handlowa i sankcje nakładane przez USA na Chiny.

SK hynix obecne jest w Dalian od 2021 roku. To wtedy Koreańczycy przejęli zakłady Intela, po tym jak Niebiescy wycofali się z rynku SSD. W maju 2022 roku firma zaczęła budowę drugiej fabryki, korzystając z wypracowanych przez Intela pozwoleń od lokalnej władzy, infrastruktury oraz poczynionych już planów.

Przeważnie budowa tego typu zakładu w stanie surowym (mowa o samym budynku i otaczającym go terenie) trwa około roku. Źródła znające temat twierdzą jednak, że budowa nie weszła jeszcze w końcową fazę, a negocjacje dotyczące dostaw i instalacji sprzętu do produkcji wafli krzemowych nie nastąpiły.

Powody? Po pierwsze amerykańscy producenci WFE (wyposażenie dla zakładów zajmujących się produkcją wafli krzemowych) muszą uzyskać specjalne pozwolenie eksportowe od Departamentu Handlu USA na wywóz części do Chin, które pozwalają na wytworzenie pamięci 3D NAND w nowszych technologiach.

SK hynix (podobnie jak i Samsung) posiadają potrzebne zezwolenia, które są ważne od października 2022 do października 2023 roku. Nie wiadomo jednak czy zostaną one przedłużone. A dostarczenie potrzebnych maszyn WFE przed październikiem tego roku jest niemożliwe. Czas realizacji zamówień jest bardzo długi.

Co więcej inżynierowie z firm takich jak KLA mają obecnie zakaz świadczenia usług dla zakładów półprzewodnikowych w Chinach, więc nawet instalacja zakupionych maszyn może okazać się problemem. To nie są zwykłe sprzęty, a bardzo precyzyjne i specjalistyczne narzędzia.

Warto też zwrócić uwagę, że z powodu słabego popytu na pamięci 3D NAND i DRAM, SK hynix zmniejszył swój budżet na 2023 rok o około 50%. W konsekwencji firma może po prostu nie mieć wystarczająco dużo pieniędzy na inwestycje w Chinach, ponieważ buduje również fabrykę w Korei Południowej.

Spekuluje się więc, że SK hynix po doprowadzeniu zakładu w Dalian do stanu surowego może sprzedać go Chińczykom. Oczywiście bez potrzebnych do produkcji maszyn. Ale chińska konkurencja jak YMTC radzi sobie podobno z sankcjami USA wykorzystując do produkcji sprzęty z rodzimego rynku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: DigiTimes, oprac. własne