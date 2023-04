Corsair wypuszcza miniaturowe SSD dla konsol i laptopów

Jesteś posiadaczem konsoli Steam Deck? A może używasz małego i cienkiego laptopa? Jeśli brakuje Ci już miejsca na gry i aplikacje to Corsair ma coś dla Ciebie!

Przenośna konsola Valve Steam Deck okazała się wielkim sukcesem. Pozwala ona na granie w znane z PC tytuły podczas podróży czy leżąc wygodnie na kanapie. I to bez konieczności ich ponownego kupowania jak np. w przypadku Nintendo Switch. Popularność potwierdza fakt, że ASUS robi swoją, jeszcze wydajniejszą konsolę.

Corsair MP600 Mini 1 TB wyceniono na 589 złotych

Steam Deck dostępny jest w trzech wariantach, które różnią się pamięcią wbudowaną. Mowa o wersji 64 GB (eMMC) oraz 256 i 512 GB (SSD NVMe). Różnice w cenie są spore. Na szczęście można kupić najtańszą konsolę i samemu zwiększyć pamięć. Potrzebny jest jednak do tego SSD w dość niszowym formacie M.2 2230.

Corsair wyciąga pomocną dłoń do entuzjastów, którzy potrzebują więcej miejsca w swoim Steam Decku, Microsoft Surface lub innym UMPC. Corsair MP600 Mini to SSD M.2 2230, które korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4. Mamy tutaj do czynienia z kontrolerem Phison E21T i kośćmi pamięci typu 3D TLC NAND.

Deklarowana wydajność to do 4800 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu i do 1 100 000 IOPS dla zapisu losowego. To znacznie wydajniej niż fabryczne SSD w Steam Decku. Valve bowiem wysyła swoje konsole ze słabszymi nośnikami PCIe 3.0 x4, a czasami nawet PCIe 3.0 x2. Ich maksymalna wydajność to do 3500 MB/s w pierwszym przypadku i do 2000 MB/s w drugim.

Corsair MP600 Mini dostępny jest już na oficjalnej stronie producenta. Sugerowana cena wynosi 589 złotych za wersję 1 TB. SSD objęte jest 5-letnim okresem gwarancyjnym ograniczonym TBW na poziomie 600 TB.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne