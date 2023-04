ASUS ROG Ally w szczegółach. Steam Deck może się schować

Miałem okazję uczestniczyć w przedpremierowej prezentacji online konsoli ASUS ROG Ally. Sprzęt zapowiada się rewelacyjnie i Steam Deck będzie miał poważnego konkurenta.

ASUS ROG Ally to nowa konsola tajwańskiego producenta, która pozwala na granie w produkcje PC-towe. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu systemu Windows 11. Dzięki temu urządzenie kompatybilne jest między innymi z takimi platformami, jak: Steam, Epic Games, GOG, Ubisoft Connect, EA, Xbox czy też Battle.net.

Specyfikacja ASUS ROG Ally

Konsola ASUS ROG Ally wyposażona jest w układ AMD Z1, który wykorzystuje do 8 rdzenii Zen 4 (16 wątków) oraz grafikę z architekturą RDNA 3. Całość produkowana jest w litografii 4 nm i ma oferować dwukrotnie wyższą wydajność niż Steam Deck. Chip wspierany jest przez 16 GB pamięci LPDDR5, szybki dysk PCIe 4.0 o pojemności 512 GB oraz czytnik kart pamięci microSD z możliwością instalowania gier.

Warto wspomnieć też o frontalnie umieszczonych głośnikach stereo z obsługą wirtualnego dźwięku 5.1.2 z Dolby Atmos, a także WiFi w standardzie 6E. Ważnym elementem ma być też zaawansowany system chłodzenia z dwoma wentylatorami, które mają generować hałas o natężeniu zaledwie 20 dB.

Ekran o przekątnej 7 cali zaoferuje rozdzielczość 1080p, odświeżanie 120 Hz oraz 100-procentowe pokrycie palety sRGB. Czas reakcji wynosi 7 ms, jasność maksymalna to 500 nitów, a kontrast statyczny to 1000:1. Matryca chroniona jest za pomocą szkła Gorilla Glass Victus z powłoką DXC, która przepuszcza ponad 99 proc. światła.

W trakcie prezentacji ASUS duży nacisk położył na sam projekt urządzenia. W trakcie powstawania konsola miała wiele kształtów i rozmiarów. Ostateczny wygląd to efekt długich pracy nad możliwie wygodną i ergonomiczną bryłą, a tak przynajmniej twierdzi producent.

Między innymi dlatego konsola ma analogowe gałki ustawione w identyczny sposób, jak w konsolach z serii Xbox (lewy jest na górze) oraz dodatkowe przyciski na tyle obudowy, tuż pod palcem środkowym. Nie zabrakło też chropowatej powierzchni, dzięki której urządzenie ma się pewniej trzymać dłoni. A to wszystko o masie całkowitej zaledwie 608 gramów.

Akcesoria do ASUS ROG Ally

Ale sama konsola to jedynie wierzchołek wielkiej góry, którą zaprezentowała firma ASUS. Oprócz tego przygotowano też kilka akcesoriów. To między innymi bezprzewodowe słuchawki TWS z ANC czy też pokrowiec na urządzenie. Jednak szczególnie ciekawie prezentuje się ładowarka ze złączem HDMI, która pozwala na podłączenie konsoli do telewizora lub monitora i granie w trybie stacjonarnym. W tym przypadku pomocne mogą być bezprzewodowe kontrolery ASUS Raikiri Pro.

A gdyby komuś brakowało mocy obliczeniowej w konsoli, to możliwe jest także podłączenie do niej zewnętrznej karty graficznej ROG XG Mobile, nawet z RTX 4090 Laptop na pokładzie. Dzięki temu gry w trybie stacjonarnym będą jeszcze płynniejsze.

Oprogramowanie Armoury Crate SE

Poza tym konsol będzie wyposażona w dedykowane oprogramowanie Armoury Crate, które pozwoli między innymi na kontrolowanie parametrów podzespołów, ale też personalizowanie ustawień samej konsoli. ASUS ROG Ally pozwala między innymi na dostosowanie martwych stref analogowych gałek oraz triggerów, a także regulowanie intensywności wibracji haptycznych.

Premiera konsoli odbędzie się już 11 maja o godzinie 16:00 czasu polskiego. Najważniejsze pytanie brzmi — ile ASUS ROG Ally kosztuje? Niestety, jeszcze nie znamy odpowiedzi na to pytanie. Wiemy jedynie, że na pewno będzie to poniżej 1000 dolarów, ale szczegóły wciąż się tajemnicą. Wcześniejsze plotki mówiły o cenie rzędu 649 dolarów, ale nie wiemy, w jakim stopniu jest to prawda.

