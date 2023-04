Konsola ASUS ROG Ally ma być dwa razy szybsza od Steam Decka

Wkrótce ma zadebiutować konsola ASUS ROG Ally, która może być poważną konkurencją dla Steam Decka. Wiemy, jaki układ ma być jej sercem.

ASUS ROG Ally to konsola, która zapowiada się niezwykle ciekawie. Mocna specyfikacja, dobry ekran i system Windows 11 powinny pozwolić na granie niemal we wszystkie gry z Epic Games Launcher, Steama, GOGa czy Ubisoft Connect. Gwarantem odpowiedniej płynności ma być mocny układ APU. Wiemy, jak ma on być.

AMD Ryzen Z1 w ASUS ROG Ally

W bazie programu Geekbench pojawiły się wyniki konsoli ASUS ROG Ally, które przy okazji zdradziły, z jakiego układy będzie korzystać konsola. Będzie to AMD Ryzen Z1 Extreme. Przy okazji poznaliśmy jego specyfikację i ta robi wrażenie.

Układ zaoferuje między innymi 8 fizycznych rdzeni Zen 4 z obsługą 16 wątków, taktowanie bazowe 3,3 GHz i ponad 5 GHz w Boost, 16 MB pamięci cache L3 i 8 MB cache L2, a także zintegrowany procesor graficzny Radeon 780M z architekturą RDNA 3. Niedawne testy wykazały, że jest to w tym momencie najmocniejsze na rynku iGPU, które pozwala na w miarę komfortową grę nawet w najnowszych produkcjach.

Co ciekawe, AMD przygotowało też drugą, słabszą wersję układu Ryzen Z1. Ta będzie miała 6 rdzeni z obsługą 12 wątków, dużo słabszą grafikę, mniej pamięci podręcznej drugiego poziomu oraz trochę niższe taktowania. Na razie nie wiadomo, gdzie ma on trafić, ale niemal na pewno nie będzie to ASUS ROG Ally.

Według doniesień konsola ASUSA ma być nawet dwa razy wydajniejsza od Steam Decka i to przy TDP na poziomie zaledwie 35 W. Według plotek premiera ma się odbyć jeszcze w tym kwartale, ale cena wciąż pozostaje tajemnicą.

