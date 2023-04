Poznaliśmy wydajność AMD Radeon 780M. Jest nieźle

Nowe APU od AMD zbliża się wielkimi krokami. Poznaliśmy wydajność flagowego iGPU w benchmarkach i grach. Zapowiada się naprawdę dobrze.

Jednymi z najciekawszych układów AMD tego roku może być seria Phoenix. Będą to mobilne APU z rodziny Ryzen 7000, które oparto na najnowszych technologiach, czyli architekturach AMD Zen4 oraz RDNA3. Trafić mają one do laptopów oraz przenośnych konsol. Ich mocną stroną są wydajne zintegrowane układy graficzne.

AMD Radeon 780M pozwala na komfortowe granie w Full HD

Chociaż układy AMD Phoenix zapowiedziano podczas targów CES 2023 w styczniu, to nadal próżno ich szukać na sklepowych półkach. Wiemy jednak już, że premiera przesunięta została na przełom kwietnia i maja. I wygląda na to, że laptopy z najnowszymi APU faktycznie trafiły w ręce pierwszych recenzentów.

YouTuber o pseudonimie ETA PRIME opublikował test laptopa ASUS TUF A15 Gaming wyposażonego w procesor AMD Ryzen 9 7940HS (8R/16W; 4,0 GHz), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz 32 GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz. Film skupia się jednak na wynikach wydajności iGPU, czyli AMD Radeon 780M.

Jest to zintegrowany układ graficzny na architekturze AMD RDNA3, który oferuje 12 jednostek CU i taktowanie do 2800 MHz. Pamięć VRAM wydzielana jest z pamięci RAM i w tym przypadku wynosiła 4 GB. Limit poboru mocy APU ustalony był na 80 W, acz w handheldach ograniczony on będzie do 15 - 35 W.

AMD Radeon 780M zanotował w teście 3DMark Fire Strike 7899 punktów, zaś w 3DMark Time Spy 2830 punktów. To o około 12% i 14% wydajniej niż Radeon 680M (AMD RDNA2) przy limicie 50 W. W przypadku gier wczesne sterowniki są pełne błędów i często spotkać można się z crashami. Ogólna wydajność wygląda jednak bardzo dobrze i z powodzeniem można grać w rozdzielczości Full HD. Średni FPS wygląda następująco:

Horizon Zero Dawn (Niskie): 69 FPS

(Niskie): 69 FPS Cyberpunk 2077 (Średnio-niskie): 70 FPS

(Średnio-niskie): 70 FPS Fortnite (Średnie): 78 FPS

(Średnie): 78 FPS GTA V (Bardzo Wysokie): 81 FPS

(Bardzo Wysokie): 81 FPS Doom Eternal (Średnie): 83 FPS

(Średnie): 83 FPS Forza Horizon 5 (Wysokie): 86 FPS

(Wysokie): 86 FPS Call of Duty: Modern Warfare (Niskie): 106 FPS

(Niskie): 106 FPS Counter-Strike: Global Offensive (Wysokie): 130 FPS

Co ciekawe możliwość podkręcania nie została zablokowana. ETA PRIME bez problemu przetaktował iGPU z 2,8 do 3,0 GHz. Udało się nawet osiągnąć 3,25 GHz, ale ten zegar nie był już stabilny w grach.

Źródło zdjęć: ETA PRIME

Źródło tekstu: ETA PRIME, VideoCardz, oprac. własne