Granie nie musi być drogie. Znamy datę premiery układów AMD Phoenix

Szukasz laptopa, na którym będzie można pograć bez wydawania fortuny? W takim razie już niedługo w sklepach pojawią się maszyny z układami AMD Phoenix.

Podczas styczniowych targów CES 2023 w amerykańskim Las Vegas AMD zapowiedziało ofensywę na rynku procesorów dla urządzeń mobilnych. Część z nowych układów to będą odgrzewane kotlety na starych architekturach. Jednak czeka nas równie premiera kilku naprawdę ciekawych serii.

Nowe mobilne APU od AMD zobaczymy pod koniec kwietnia

Jedną z nich ma być rodzina AMD Phoenix. Mowa o APU oferujących najnowsze architektury AMD Zen4 oraz AMD RDNA3. Jednak miesiące mijają, a na rynku nadal ich nie ma. Opóźnienie rzekomo wynika z prośby partnerów odpowiedzialnych za laptopy. Wygląda jednak na to, że wreszcie poznaliśmy datę premiery.

Na chińskiej platformie Bilibili jeden z użytkowników pochwalił się, że rozpoczyna testy laptopów opartych o układy AMD Phoenix. Co ciekawe zdradza on również datę premiery - laptopy z AMD Ryzen 7 7840HS miałby debiutować w sklepach 30 kwietnia, zaś tańsze modele z AMD Ryzen 7 7840U dzień później, 1 maja.

Co prawda źródło informacji jest wiarygodne, ale podane daty budzą wątpliwości - 30 kwietnia to niedziela. Tego typu premiery odbywają się przeważnie w ciągu tygodnia dla lepszego przekazu mediowego.

Zakłada się, że całe portfolio nowych APU dostalibyśmy na przestrzeni kilku kolejnych dni. Do tej pory wiemy o dziewięciu jednostkach - trzech HS, trzech H oraz trzech niskonapięciowych. Maksymalnie mowa będzie o 8 rdzeniach i 16 wątkach oraz 12 jednostkach CU dla iGPU. Minimalnie zaś 6 rdzeniach, 12 wątkach i 8 CU dla iGPU. Niestety do tej pory nawet nie pojawiły się żadne plotki o układach APU do komputerów stacjonarnych.

