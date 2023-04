Micro LED z problemami. Tych matryc jeszcze długo nie zobaczymy

Wiele osób śledzących świat nowych technologii nie może doczekać się debiutu urządzeń z Micro LED. Nie wygląda jednak na to, by miało to nastąpić niedługo.

W dniach od 19 do 21 kwietnia odbywają się targi Touch Taiwan 2023. Są one skupione na rynku wyświetlaczy i ekranów dotykowych. Na miejscu spotykają się najwięksi producenci chwalący swoimi nowinkami oraz firmy szukające nowych matryc do swoich monitorów, laptopów, tabletów, czytników książek i innych urządzeń.

Technologia Micro LED nadal jest w powijakach

Wśród wystawców nie zabrakło AUO, a na ich stoisku znalazły się urządzenia z matrycami Micro LED. Jest to technologia uznawana za Święty Graal na rynku wyświetlaczy. Nie należy mylić jej z dostępnymi już rozwiązaniami Mini LED, które mają większy pobór mocy, a przy tym gorszą wydajność świetlną i kąty widzenia.

AUO pokazało laptopy zarówno z ekranami Micro LED o przekątnej 17,3", jak i 14,6". Zaprojektowane one zostały z myślą o AR (Augmented Reality; Rozszerzona Rzeczywistość), a więc po wybraniu odpowiedniego trybu całość jest pół przezroczysta pozwalając widzieć co znajduje się za ekranem. Na tym plusy się kończyły.

Rozdzielczość w obu przypadkach okazała się żałośnie niska - zaledwie 1280 x 720 pikseli. Co więcej nawet egzemplarze pokazowe miały wiele martwych pikseli. Nie mówimy tutaj o dwóch czy trzech, a bardziej 50 - 60. A ze względu na rozdzielczość były ona widoczne jeszcze bardziej.

AUO zapewniło, że cały czas pracuje nad rozwojem matryc Micro LED. Producent chce zarówno zwiększyć rozdzielczość, jak i poprawić żywotność. Tak czy siak wygląda na to, że minie jeszcze przynajmniej kilka lat zanim ta technologia trafi na rynek konsumencki. Chyba, że inni producenci będą mieli więcej szcześcia.

