NVIDIA szykuje przeceny na karty graficzne

Jeśli planowałeś kupno nowej karty graficznej to warto poczekać. Najnowsze informacje wskazują na to, że już niedługo możemy zobaczyć w sklepach niższe ceny.

W ubiegłym tygodniu na rynku debiutowała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4070. Na łamach Telepolis możecie znaleźć nasze testy zarówno modelu Founders Edition, jak i autorskiej wersji. W skrócie? Jest bardzo dobrze. Mowa o wydajności na poziomie nieco powyżej GeForce RTX 3080 przy mniejszym poborze mocy.

GeForce RTX 4070 może potanieć do 549 dolarów

Jednak zarówno konsumenci, jak i recenzenci narzekają na jedno - wysokie ceny. MSRP GeForce RTX 4070 ustalono na 599 dolarów, czyli aż o 100 dolarów więcej niż GeForce RTX 3070. W Polsce sugerowana cena po dodaniu podatku VAT to aż 3199 złotych, acz trafiają się modele za 3099 złotych.

Jak donosi redakcja Igor's LAB powołująca się na swoje rozmowy z partnerami NVIDII już niedługo możemy zobaczyć obniżki cen w sklepach. GeForce RTX 4070 nie sprzedaje się wybitnie dobrze. Firmy jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inne odezwały się więc do Zielonych. NVIDIA zaproponowała rabaty na poziomie 50 dolarów.

Oczywiście nie ma pewności, że obniżka cen za GPU przełoży się na obniżki cen gotowych kart graficznych. Wydaje się to jednak logiczne, jeśli producenci chcą pobudzić sprzedaż. Obniżki cen mają być jednak stopniowe i nie nastąpią szybciej niż w maju. NVIDIA nie chce skanibalizować sprzedaży GeForce RTX 4060 Ti.

Jeśli ceny GeForce RTX 4070 faktycznie spadną do 549 dolarów, to w Polsce należy się spodziewać najtańszych autorskich modeli w cenie około 2899 - 2999 złotych. To by wyglądało już znacznie lepiej.

Źródło zdjęć: Telepolis/Damian Jaroszewski

Źródło tekstu: Igor'sLAB, oprac. własne