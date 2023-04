Ta karta graficzna NVIDII mogła być dużo lepsza. Są na to dowody

Jedna z najpopularniejszych kart graficznych wśród graczy mogła być dużo wydajniejsza. NVIDIA koniec końców zdecydowała się jednak na słabszą wersję.

Najnowsze karty graficzne to rodziny AMD Radeon RX 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000, które debiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku. Cały czas do sprzedaży - przynajmniej u Zielonych - trafiają kolejne modele. Aktualnie czekamy na przedstawiciela nisko-średniego segmentu cenowo-wydajnościowego.

Karta GeForce RTX 3060 mógła być znacznie wydajniejsza

Wczoraj poznaliśmy prawdopodobną sugerowaną cenę NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Dzisiaj jednak pora na cofnięcie się w czasie. Wygląda bowiem na to, że pewien model poprzedniej generacji mógł być dużo lepszy. Do sieci bowiem wypłynęła specyfikacja, jaką rozważała NVIDIA dla karty GeForce RTX 3060 (Super?).

Najnowszy przeciek zdradza, że GeForce RTX 3060 mógł trafić do sklepów z pełnym rdzeniem NVIDIA GA106. Oznaczałoby to 3840, zamiast 3584 jednostek CUDA. Co więcej mowa była o znacznie wyższych taktowaniach - do 1627 MHz bazowo i do 1875 MHz w trybie boost zamiast 1320 i 1777 MHz.

Pamięć VRAM pozostałaby z grubsza bez zmian - 12 GB GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. Wszystko to oznaczałoby zauważalnie wyższą wydajność w grach i programach.

Źródłem informacji jest BIOS (prawdopodobnie od MSI), datowany na 16 grudnia 2020 roku. Tym samym jednoznacznie wskazuje, że takiej karty graficznej nie ma się co spodziewać już w sklepach. To był tylko jeden z możliwych wariantów, które NVIDIA rozważała dla GeForce RTX 3060.

Czemu Zieloni nie zdecydowali się na wydanie mocniejszej karty graficznej? Trudno powiedzieć. W grę zawsze wchodzi dużo czynników. Analizowany przeważnie jest stosunek ceny względem wydajności i poboru mocy oraz oferta konkurencji. NVIDIA najwyraźniej stwierdziła, że słabsza karta graficzna i tak się sprzeda.

