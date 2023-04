Linux oferuje posiadaczom AMD większą wydajność niż Windows

Mamy dobre informacje dla fanów AMD oraz Linuksa. Wygląda na to, że najnowsze procesory Czerwonych wypadają w programach lepiej na Ubuntu, niż na Windowsie.

Wojna między użytkownikami Windowsa i Linuksa jest stara jak świat. Każda ze stron próbuje przekonać do swoich racji ogromem lepszych i gorszych argumentów. Jednak patrząc na udziały na rynku konsumenckich komputerów osobistych zwycięsko z tego pojedynku wychodzą zdecydowanie "Okienka".

Ubuntu oferuje średnio o 7% większą wydajność niż Windows

Do tej pory jeśli komuś zależało na wydajności w grach i programach mówiło się, że wyborem jest Windows. Wygląda jednak na to, że już niedługo może się to zmienić. Przynajmniej w przypadku procesorów AMD.

Według najnowszej recenzji procesora AMD Ryzen 7 7800X3D od redakcji Phoronix, korzystając z systemu operacyjnego Ubuntu 23.04 możemy liczyć średnio na 7% większą wydajność, aniżeli w przypadku Windowsa 11 Pro. Mowa głównie o OpenJDK Java, LuxCone, Blenderze, Geekbenchu czy obróbce wideo.

AMD Ryzen 7 7800X3D było wydajniejszy na Linuxie w aż 72,5% testów. Największe różnice było widać w DaCapo Benchmark 9.12-MR1 - aż 50% większa wydajność, w JPEG XL libjxl 0.7 - 32% czy Blenderze 3.5 - 21%. Jednak wyniki innych testów szły już zasadniczo "łeb w łeb".

Redakcja Phoronix nie wyjaśnia w artykule jak i dlaczego Ubuntu 23.04 jest lepszy od Windowsa 11. Nie jest jednak tajemnicą, że AMD aktywnie pracuje nad optymalizacjami dla Linuxa, co widać chociażby w sterowniku AMP P-State EPP zaimplementowanym w Linux Kernel 6.0.

Warto też zwrócić uwagę, że procesory AMD Ryzen 7000X3D - czyli modele z pamięcią 3D V-Cache - to modele skierowane do graczy. Zaś skok wydajności obserwowany był głównie w programach i benchmarkach. Do pracy zdecydowanie lepiej wybrać inne jednostki AMD czy Intela, które oferują lepszą specyfikację.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Phoronix

Źródło tekstu: Phoronix, oprac. własne