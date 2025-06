OnePlus Pad 3 już w sprzedaży. W promocji zaoszczędzisz 850 zł

OnePlus Pad 3 będzie dostępny w pełnej sprzedaży w Polsce od 23 czerwca , a ceny ustalone zostały na 2599 zł za wariant 12 + 256 GB oraz 2999 zł za model 16 + 512 GB . Jednak już od dziś tablet można kupić na stronie oneplus.com na lepszych warunkach, z bonusami i z dostawą do Polski.

W promocji na start OnePlus Pad 3 w wersji 16 + 512 GB oferowany jest w cenie modelu 12 + 256 GB – za 599 euro, czyli około 2560 zł. Dzięki temu można zaoszczędzić 100 euro (427 zł). Na tym jednak nie koniec – producent dodaje za darmo tabletowe akcesorium, do wyboru jest rysik OnePlus Stylo 2 o wartości 99 euro (ok. 420 zł), etui OnePlus Pad 3 Folio Case o wartości 59 euro (ok. 250 zł) lub ładowarka OnePlus SuperVOOC 80W Dual Ports GaN o wartości 49,99 euro (214 zł). W sumie dzięki promocji w maksymalnym wariancie można zaoszczędzić prawie 850 zł.