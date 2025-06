OnePlus Pad 3 debiutuje w Polsce. Ma Snapdragona 8 Elite i nawet 16 GB RAM

Nowy standard designu i multimediów

OnePlus Pad 3 został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania. Urządzenie ma aluminiową, jednolitą obudowę o grubości poniżej 6 mm , co zapewnia mu wytrzymałość i odporność na zginanie. Nowością jest także przeniesiony do narożnika tylny aparat, który nadaje tabletowi świeży wygląd.

Wyświetlacz tabletu to 13,2-calowy panel o rozdzielczości 3,4K , 12-bitowej głębi kolorów i gęstości punktów na poziomie 315 PPI . Dzięki unikalnemu współczynnikowi proporcji 7:5, multitasking ma się na nim stać wyjątkowo wygodny. Z kolei obraz ma zachwycać zarówno podczas oglądania blockbusterów, jak i podczas pracy.

Wydajność bez kompromisów

OxygenOS 15 i funkcje AI

OnePlus Pad 3 działa pod kontrolą oprogramowania OxygenOS 15 – najnowszej wersji systemu marki OnePlus, która oferuje szereg narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Wśród nich znajdziemy AI Writer i AI Summarize , które wspierają pisanie, tłumaczenie i streszczanie dokumentów, a także zaawansowane opcje edycji zdjęć czy funkcje Google AI, takie jak Gemini i Circle to Search .

Akcesoria – klawiatura, rysik i etui

Rysik OnePlus Stylo 2 rozpoznaje aż 16000 poziomów nacisku . Pozwala szybko notować – wystarczy przeciągnąć piórko w dół z prawego górnego rogu, by od razu nanieść notatki na ekran, a pojedyncze stuknięcie w wyłączony ekran przenosi do strony notatek.

Nowe etui można ustawić pod różnymi kątami: klasyczny trójkąt (20° do rysowania/pisania, 44° do oglądania), a także w kształcie litery Y (60° lub 72° do czytania). Etui automatycznie usypia tablet po zamknięciu, a magnetyczne zapięcie zabezpiecza rysik przed zgubieniem.