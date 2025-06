Sony wierzy w średnią półkę. Sony Xperia 10 VII trafi na wiećej rynków niż 1 VII

Japońskie smartfony Xperia nie są co prawda tak popularne na świecie jak konkurenci z pobliskich Chin i Korei, ale Sony nie zamierza przestać ich produkować. Już lata temu Sony przyznawał, że duże zyski z innych działów z łatwością pokrywają straty generowane przez zespół mobilny. To dobrze dla nas - Sony to świetny wybór dla konserwatystów, to na przykład jeden z ostatnich bastionów jacka 3,5 mm.