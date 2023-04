ZOTAC prezentuje tani miniaturowy komputer z procesorem Intela

Potrzebujesz małego zestawu komputerowego? Wcale nie musisz kupować laptopa! Wystarczy nowy ZOTAC ZBOX Edge MI351, który powinien być przystępny cenowo.

Komputer stacjonarny kojarzy się wielu osobom z dużą obudową, która zajmuje równie dużo miejsca. Dlatego sporo konsumentów wybiera laptopa, nawet jeśli nie ma zamiaru wychodzić z nim nigdy z domu. Jest to oczywiście mylne wyobrażenie, a na rynku dostępne są miniaturowe komputery.

ZOTAC ZBOX Edge MI351 to barebone z Intel N100

Tego typu urządzenia to głównie propozycje do przeglądania internetu, e-maili, oglądania filmów i seriali czy ewentualnie grania w starsze produkcje lub gry online. Zdecydowanie nie są to wydajne komputery gamingowe czy stacje robocze. A tak się składa, że ZOTAC wypuścił nowy barebone z procesorem Intel Alder Lake-N.

ZOTAC ZBOX Edge MI351 to miniaturowy komputer o wymiarach 150 x 150 x 29 milimetrów. W środku znajdziemy procesor Intel N100, a więc jednostkę 4-rdzeniową i 4-wątkową z taktowaniem do 3,4 GHz sparowaną ze zintegrowanym układem graficznym Intel UHD. Opisywane iGPU obsługuje 4K@60 Hz.

Jak na zestaw barebone przystało pamięć RAM i pamięć wewnętrzna pozostaje w gestii użytkownika. Ma on do dyspozycji jedno złącze DDR5 typu SO-DIMM (do 16 GB 4800 MHz) oraz dwa złącza M.2 NVMe PCIe 4.0.

Panel I/O oferuje dwa złącza audio i port USB 3.2 Gen 2 na przodzie oraz RJ-45, trzy porty USB 3.2, jeden DisplayPort 1.4 oraz jeden HDMI 2.0, złącze antenowe i złącze zasilające z tyłu obudowy. Wisienką na torcie jest łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2 oraz wsparcie montażu VESA 100.

Data premiery i sugerowane ceny ZOTAC ZBOX Edge MI351 nie zostały zdradzone. Patrząc jednak na specyfikację i ofertę konkurencji należy zakładać, że będzie względnie tanio - około 1000 złotych.

Zobacz: Granie nie musi być drogie. Znamy datę premiery układów AMD Phoenix

Zobacz: AI lepsze od ludzi. Sztuczna inteligencja wygrała kolejny konkurs

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZOTAC

Źródło tekstu: oprac. własne