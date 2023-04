Tyle ma kosztować GeForce RTX 4060 Ti. Cena ma być atrakcyjna

NVIDIA szykuje się do premiery karty graficznej GeForce RTX 4060 Ti. Wiemy, ile docelowo ma kosztować.

Według plotek już w maju ma zadebiutować kolejna karta graficzna z architekturą Lovelace, czyli model GeForce RTX 4060 Ti. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile prawdopodobnie będzie ona kosztować. Jest szansa, że będzie to pierwszy model, który nie będzie dużo droższy od swojego poprzednika.

Cena GeForce RTX 4060 Ti

Według plotek NVIDIA ma z modelem GeForce RTX 4060 Ti celować w cenę około 450 dolarów. Byłoby to aż o 150 dolarów mniej, niż kosztuje najnowszy członek rodziny Lovelace, czyli GeForce RTX 4070 i aż 350 dolarów poniżej ceny RTX 4070 Ti. Co ważniejsze, 450 dolarów to tylko o 50 dolarów więcej, niż w dniu premiery kosztował poprzednik — GeForce RTX 3060 Ti.

Według aktualnego kursu 450 dolarów dawałoby nieco ponad 1900 zł. To oczywiście kwota bez podatku VAT, więc musimy dołożyć do niej 23 proc., co daje w przybliżeniu 2349 zł. To oczywiście więcej niż 1899 zł, które musieliśmy zapłacić za referencyjne modele RTX 3060 Ti, ale wynika to nie tylko z ceny o 50 dolarów wyższej, ale też z dużo wyższego kursu dolara (w styczniu 2021 roku wynosił on zaledwie 3,75 zł, a dzisiaj to 4,23 zł).

Karta GeForce RTX 4060 Ti prawdopodobnie wyposażona będzie w rdzeń AD106 z 4352 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci VRAM GDDR6 18 Gbps na 128-bitowej szynie. Wydajność ma być porównywalna z modelem GeForce RTX 3070 Ti. Premiera ma odbyć się w maju.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: TechPowerUp