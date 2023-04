Świetna karta, ale wkurzy mnóstwo ludzi. Zotac RTX 4070 Trinity – test

GeForce RTX 4070 Founders Edition to nie jedyna karta z tej serii, którą miałem okazję przetestować przed oficjalną premierą. Drugim modelem jest Zotac RTX 4070 Trinity, który znacząco różni się budową od modelu referencyjnego, stworzonego przez NVIDIĘ.

Już 13 kwietnia na sklepowe półki trafią karty graficzne z serii GeForce RTX 4070. Najnowsza propozycja NVIDII to zarazem najtańszy model z architekturą Lovelace i pierwszy, który zbliża się do bariery 3000 zł. Zbliża, ale jeszcze nie osiąga, bo modele referencyjne mają kosztować 3199 zł, więc brakuje tych magicznych 200 zł. Jednak pamiętajmy, że do tej pory zaprezentowane modele kosztowały w granicach 4300 zł (RTX 4070 Ti) i więcej, więc różnica.

Jestem przekonany, że GeForce RTX 4070 może być pierwszą kartą z serii RTX 40, która będzie prawdziwym sukcesem. Dotychczasowe były drogie i niewiele osób mogło sobie na nie pozwolić, tym bardziej w bądź co bądź trudnych czasach gospodarczo-politycznych. Cena nieco ponad 3000 zł nadal nie sprawia, że po ten model znajdzie się w finansowym zasięgu większości Polaków, ale jednak grono potencjalnych nabywców robi się zdecydowanie większe niż w przypadku wcześniej zaprezentowanych konstrukcji Lovelace.

Oprócz modelu Founders Edition, którego recenzję możecie już przeczytać na Telepolis.pl, miałem też okazję przetestować wersję Zotac RTX 4070 Trinity. To seria pozycjonowana niżej niż AMP, a tym bardziej AMP Extreme. Widać to po samej specyfikacji, bo chociaż wyposażona jest w autorskie chłodzenie tego producenta, to już taktowania są jak najbardziej referencyjne, więc nie powinniśmy spodziewać się wielkie poprawy wydajności, o ile jakiejkolwiek.

Specyfikacja Zotac RTX 4070 Trinity

Karta graficzna Zotac RTX 4070 wyposażona jest tak samo, jak inne modele referencyjne. Podstawą jest rdzeń AD104, który oferuje między inny 5888 jednostek CUDA, rdzenie RT 3. generacji, rdzenie Tensor 4. generacji, obsługę DLSS 3 oraz 12 GB pamięci GDDR6X, co stanowi duże usprawnienie względem poprzednika (RTX 3070), który miał tylko 8 GB pamięci VRAM. Dodatkowo mają one trochę lepszą przepustowość na poziomie 504 GB/s. Na jeszcze większą poprawę NVIDIA zdecydowała się w kontekście pamięci podręcznej. Zaledwie 4 MB L2 zostały zastąpione aż przez 36 MB, czyli wartość 9-krotnie wyższą. Sama ta, wydawałoby się niewielka zmiana, powinna dać niezłego kopa pod względem wydajności.

NVIDIA ustaliła cenę modeli referencyjnych na 599 dolarów. Według aktualnego kursu daje to kwotę około 2560 zł. Pamiętajcie jednak, że jest to suma bez podatku VAT, więc należy do niej doliczyć 23 proc., co daje już kwotę 3150 zł. Teraz już wiecie, skąd wzięła się polska cena na poziomie 3199 zł. Jeśli chodzi konkretnie o model Zotac RTX 4070 Trinity, to jego cena rekomendowana została również ustalona w Polsce na 3199 zł.

• Rdzeń: Lovelace AD104 (RTX 4070),

• Proces technologiczny: 4 nm (TSMC),

• Taktowanie GPU: 1920 MHz (bazowo), 2475 MHz (Boost)

• Pamięć: 21 GB GDDR6X 21 Gbps,

• Szyna pamięci: 192-bitowa,

• Przepustowość pamięci: 504 GB/s,

• Jednostki CUDA: 5888,

• Jednostki RT: 46,

• Jednostki Tensor: 184,

• Jednostki ROP: 64,

• Rekomendowany zasilacz: 600 W,

• Interfejs: PCI-Express 4.0 x16,

• Złącza: 3 × DisplayPort 1.4a, 1 × HDMI 2.1,

• Zasilanie: 16-pinowa wtyczka 12VHPWR (przejściówka z 2 × 8-pinowej),

• Wymiary: 306,8 × 119,4 58,5 mm

• Gwarancja: 24 miesiące,

• Cena: około 3199 zł.

