Steam Deck: Nisza staje się hitem, ale do liderów rynku wciąż daleko

Steam Deck już teraz jest sukcesem. Jednak do poziomu PlayStation, Nintendo czy nawet Xboxa jest mu bardzo daleko.

Valve kilkukrotnie próbowało podbić rynek sprzętowy i akcesoriów. Pierwszą poważną próbą były komputery Steam Machines, które okazały się fiaskiem. Chociaż idea wydawała się słuszna, to nikt ich nie kupował. Podobnie było ze Steam Controller. Na papierze wszystko się zgadzało, ale sprzedaż była słaba i ostatecznie doczekał się on mnóstwa przecen, gdzie sprzedawany był praktycznie za grosze.

Dopiero Steam Deck okazał się prawdziwym sukcesem. Połączenie świata komputerów i przenośnych konsol było strzałem w dziesiątkę. Już w przedsprzedaży gracze na całym świecie zamówili mnóstwo urządzeń, a analitycy przewidują, że w tym roku sprzeda się ich jeszcze więcej.

Sprzedaż Steam Decka

Według firmy analitycznej Omdia w 2022 roku Valve sprzedało 1,62 mln egzemplarzy konsolo-komputera Steam Deck. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że to jednak sprzęt dość niszowy. Według tego samego raportu, w tym roku sprzedaż będzie jeszcze lepsza i dobije do poziomu 1,85 mln. Tym samy, pod koniec 2023 roku, Valve mogłoby się pochwalić prawie 3,5 mln sprzedanych urządzeń.

To oczywiście duży sukces i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Valve co prawda daleko do popularności PlayStation, Nintendo czy Xboxa, ale podejrzewam, że nigdy nie mieli ambicji, aby z nimi konkurować. Chociaż może się wydawać, że Steam Decka wiele łączy, np. ze Swtchem, to w rzeczywistości oba urządzenia są w mojej ocenie skierowane do innych osób. Nie są dla siebie konkurencją, a raczej uzupełnieniem.

Natomiast jestem ciekaw, jak na sprzedaż Steam Decka wpłynie konkurencja. Na rynku pojawia się coraz więcej konsol przenośnych, które pozwalają na granie w produkcje PC-towe. Na ten moment największym rywalem wydaje się ASUS ROG Ally, które ma wkrótce zadebiutować, oferując lepszy ekran i lepszą wydajność w nieco tylko wyższej cenie.

