Intel Meteor Lake zadebiutują jednak na rynku, ale jest pewien haczyk

Zawirowań u Intela ciąg dalszy. Procesory Intel Meteor Lake trafią co prawda do komputerów stacjonarnych, ale wybór modeli będzie mocno ograniczony.

Procesory Intel Meteor Lake-S to bardzo ciekawa rodzina, która owiana jest mgłą tajemnicy. Wiemy już, że będzie to pierwsza generacja korzystająca z pełnej budowy modułowej. Poszczególne kawałki krzemu wykonane będą w różnych litografiach. Część obliczeniowa ma korzystać z najnowszego procesu Intel 4 (EUV).

Intel Meteor Lake-S zaoferuje tylko procesory Core i3 i Core i5

W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się również, że procesory Intel Meteor Lake-S mają korzystać z Intel Adamantine. Innymi słowy będzie to wydajna pamięć podręczna typu L4. Zbliżone rozwiązanie do eDRAM w serii Intel Broadwell wiele lat temu czy pamięci 3D V-Cache w konkurencyjnych Ryzenach 5000X3D i 7000X3D.

Wiele plotek sugerowało jednak, że rodzina Intel Meteor Lake-S zostanie całkowicie anulowana lub trafi tylko do laptopów. Komputery stacjonarne miały zadowolić się serią Intel Raptor Lake Refresh i przeczekać do kolejnej generacji. Najnowsze informacje twierdzą jednak, że opisywane CPU jak najbardziej trafią na rynek.

Rodzina Intel Meteor Lake-S ma korzystać z gniazda LGA 1851, tego samego co Intel Arrow Lake. Do ich obsługi będą potrzebne nowe płyty główne z chipsetami Intel 800. Intel porzuci wsparcie dla starszych pamięci RAM DDR4, obsługiwane będą już tylko moduły DDR5. Wisienką na torcie ma być pełna obsługa formatu AV1.

Co najważniejsze seria Intel Meteor Lake-S ma się składać tylko z modeli Core i3 oraz Core i5 o maksymalnym TDP do 65 W. Nie zobaczymy tutaj wydajniejszych procesorów Core i7 czy Core i9. Wbrew pozorom nie jest to nic dziwnego. Wspomniane wcześniej procesory Intel Broadwell na rynek trafiły tylko w dwóch modelach - Core i5-5675C i Core i7-5775C. Szybko zastąpione zostały przez następną generację i tu powinno być podobnie.

Premiera procesorów Intel Meteor Lake-S przewidywana jest na drugą połowę 2023 roku. Oczywiście jak w przypadku wszystkich przecieków mogą być to stare plany Niebieskich, które zdążyły ulec już zmianie. Do opisywanych dzisiaj informacji najlepiej więc podchodzić ze zdrową dawką sceptycyzmu.

Źródło zdjęć: Intel, SquashBionic/Twitter, Benchlife

Źródło tekstu: oprac. własne